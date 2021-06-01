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Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу - РИА Новости, 01.06.2021
Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Первый президент Украины и глава Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что никто из стран-участниц переговоров в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:41
2021-06-01T22:41
россия
леонид кравчук
франция
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Первый президент Украины и глава Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что никто из стран-участниц переговоров в "нормандском формате" не будет против присоединения США к переговорам.Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости.Кравчук заявил, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают. "Я думаю, что это и есть главный вопрос, который смущает и (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, и всех нас. Потому что мы должны добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной, - это наш главный вопрос. И для того, чтобы его решать, я убежден, с помощью "минского" и "нормандского формата" в таком режиме, как сейчас, это решить невозможно", - цитирует Кравчука агентство УНН.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.По словам Кравчука, для воплощения новых инициатив необходимо будет договариваться с партнерами, и в первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки."Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, - это первое, что нужно сделать. Если США сделают такое заявление, тогда нужно рассматривать этот вопрос в "нормандском формате" четырем, потому что, мое мнение, что такой вопрос должен быть решен консенсусом, вчетвером. Хотя я не вижу каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать Соединенным Штатам - самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира", - отметил он.Глава украинской делегации не исключил, что Россия может отказаться или поставить собственные ультиматумы. "Но когда все вместе, большинство участников скажут "да", а Россия - "нет", то надо объяснить, почему нет. Тогда станет очевидно, чего хочет Россия. Россия хочет войны... Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия", - подчеркнул Кравчук.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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россия, леонид кравчук, франция, киев, украина, в мире

Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу

22:41 01.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Первый президент Украины и глава Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук считает, что никто из стран-участниц переговоров в "нормандском формате" не будет против присоединения США к переговорам.
Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости.
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Кравчук заявил, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают. "Я думаю, что это и есть главный вопрос, который смущает и (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, и всех нас. Потому что мы должны добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной, - это наш главный вопрос. И для того, чтобы его решать, я убежден, с помощью "минского" и "нормандского формата" в таком режиме, как сейчас, это решить невозможно", - цитирует Кравчука агентство УНН.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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По словам Кравчука, для воплощения новых инициатив необходимо будет договариваться с партнерами, и в первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки.
"Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, - это первое, что нужно сделать. Если США сделают такое заявление, тогда нужно рассматривать этот вопрос в "нормандском формате" четырем, потому что, мое мнение, что такой вопрос должен быть решен консенсусом, вчетвером. Хотя я не вижу каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать Соединенным Штатам - самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира", - отметил он.
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Глава украинской делегации не исключил, что Россия может отказаться или поставить собственные ультиматумы. "Но когда все вместе, большинство участников скажут "да", а Россия - "нет", то надо объяснить, почему нет. Тогда станет очевидно, чего хочет Россия. Россия хочет войны... Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия", - подчеркнул Кравчук.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
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