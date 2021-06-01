https://ria.ru/20210601/kostarev-1734961949.html

Глеб Костарев: твиты Илона Маска скоро перестанут влиять на крипторынок

Глеб Костарев: твиты Илона Маска скоро перестанут влиять на крипторынок - РИА Новости, 01.06.2021

Глеб Костарев: твиты Илона Маска скоро перестанут влиять на крипторынок

Криптовалюты все плотнее входят в нашу жизнь: совокупные месячные объемы торгов на крипторынке уже обогнали Московскую биржу, а суточные обошли торги акциями... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:30

2021-06-01T09:30

2021-06-01T10:18

россия

илон маск

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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Криптовалюты все плотнее входят в нашу жизнь: совокупные месячные объемы торгов на крипторынке уже обогнали Московскую биржу, а суточные обошли торги акциями Apple. Жизнь человека в цифровом мире будут обсуждать на Петербургском международном экономическом форуме, где будет выступать и глава криптобиржи Binance в России Глеб Костарев. В преддверии форума он дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, есть ли шанс у других криптовалют обогнать биткоин, какие изменения ждут сферу в российском законодательстве, и когда твиты Илона Маска перестанут влиять на стоимость самой популярной монеты. Беседовали Маргарита Горчакова и Любовь Романова.– В конце прошлого года начался активный рост криптовалют, который продолжился и в этом году. Много ли новых российских инвесторов пришло на криптобиржи?– Мы можем сказать, что Россия входит в число крупнейших криптовалютных рынков в мире, как по числу пользователей, так и по объемам. Говоря о показателях в целом, стоит отметить, что торговый объем криптобиржи Binance в первом квартале – свыше 11 триллионов долларов. Это прирост на 260% к четвертому кварталу 2020 года. У площадки 24 миллиона пользователей из 180 стран мира – рост за первый квартал 2021 года составил 232%.– Можете рассказать, какие у них стратегии, как они реагируют на резкие обвалы цен?– Бывают разные типы инвесторов на криптовалютном рынке. Есть те, у кого уже имеется опыт торговли на финансовых рынках, и, конечно, есть ритейл-инвесторы, которые только начинают знакомиться с криптовалютой, с финансовыми рынками, у которых опыта мало. Ну, и есть институциональные инвесторы – это различные фонды, организации, у которых наработанная стратегия, как они заходят и выходят в разного рода высокорисковые активы.Если мы говорим про новичков – тех, кто только начал инвестировать в криптовалюты или даже в фондовый рынок, то, конечно, многие из них, скажем так, знакомы достаточно поверхностно с техническим анализом, с фундаментальным анализом. И, конечно, многие реагируют на новостной шум, манипуляции и поддаются панике. Некоторые даже торгуют по твитам Илона Маска, принимают решение о покупке или продаже активов. Естественно, есть такая категория ритейл-инвесторов. И она достаточно многочисленная.Сложно сказать, когда точно люди перейдут из категории именно новичков и обрастут какими-то знаниями, потому что, понятное дело, что у каждого свой путь на финансовых рынках. Кто-то сразу садится и начинает читать наши обучающие материалы, посещать другие образовательные ресурсы, подписывается на инфлюенсеров, пытается разобраться. У кого-то другая модель поведения – просто купил-продал и не задумался о том, чтобы как-то более осознанно подходить к трейдингу и вообще поведению на криптовалютном рынке. У всех трейдеров собственные стратегии и поведение.– Биткоин пока остается главной криптовалютой. Может ли, на ваш взгляд, это измениться и когда? Как вы оцениваете перспективы криптовалюты Dogecoin, которую сейчас активно продвигает Илон Маск?– Биткоин был первой децентрализованной криптовалютой и, конечно, остается таким своего рода бенчмарком для всей индустрии. Растет биткоин – растут и другие криптовалюты вслед за ним. Падает биткоин – падает и весь рынок. И биткоин – это своего рода золото в мире криптовалют. И, скорее всего, доминирующая роль биткоина в ближайшем будущем сохранится.Если говорить про другие монеты, то, конечно, есть перспективные проекты – например Ethereum, поскольку на нем построены большое количество различных децентрализованных приложений, в Ethereum есть смарт-контракты. Блокчейн Ethereum дает много возможностей разработчикам и проектам и в целом двигает вперед всю индустрию. Если говорить про Dogecoin, то здесь, конечно, стоит отметить, что все-таки этот актив навряд ли может конкурировать с биткоином и Ethereum. Во многом хайп вокруг него обусловлен именно твитами Илона Маска. И здесь как раз надо понимать, что такие хайповые монеты, за которыми на самом деле не стоит какая-то инновационная технология, наиболее подвержены манипуляциям, пампам и дампам. И, конечно, в перспективе имеют все шансы обесцениться.– Может ли Dogecoin существенно вырасти, на ваш взгляд?– Если говорить про Dogecoin и про любую другую монету, то все будет зависеть от того, закончился или продолжается текущий буллран. Если буллран продолжится, текущая коррекция останется локальной, то и Dogecoin, в том числе, может вырасти. Если все-таки рынок перестал быть бычьим и стал медвежьим, то в этом случае большая часть криптовалют, и Dogecoin тоже, будут терять в цене.– Месяц назад вы объявили о запуске своего NFT-маркетплейса. Как сейчас развивается проект, и какие ожидания от него?– Конкретных ожиданий в цифрах у нас нет – это новый продукт. Какие-то более точные прогнозы получится строить, когда мы поймем, насколько наша аудитория готова пользоваться NFT-маркетплейсом. Сейчас мы видим в NFT большой потенциал. Сегмент начал активно развиваться в конце прошлого года, хотя первые уникальные токены появились еще в 2017 году. Проблема в том, что еще два-три года назад не было прочной инфраструктуры для креаторов. В прошлом году начали появляться маркетплейсы, где можно продавать NFT, где можно их обменивать за минуту-две. Конечно, помог и текущий буллран – добавил хайпа к NFT.В конце прошлого года и начале этого очень сильно вырос объем торгов, начали появляться новые проекты, маркетплейсы стали привлекать крупные суммы от топовых инвесторов на развитие проектов в этой области. Сразу в эту сферу пришли и крупные инфлюенсеры. Свои NFT выпускали исполнители Weeknd и Eminem, российский блогер Илья Варламов и художник Покрас Лампас. NFT дали новые возможности современным цифровым художникам и звездам. Для вторых NFT – это еще один способ монетизации своей аудитории.Надо понимать, что NFT не ограничен только картинками, это любой цифровой объект, которым может стать почти что угодно в интернете – картинки, видео, музыка, даже домены и игровые объекты. Кстати, у игр очень большой потенциал в этом плане.– По вашим оценкам, насколько такой маркетплейс и NFT в целом интересны для российской аудитории?– Мы надеемся, что российская аудитория будет так же активна в NFT, как активна в торгах. Мы уже объявили о дропах известных художников на маркетплейсе Binance: стрит-арт художник Миша Most представит у нас свои работы, звезды российского криптоарта Эдуард Михайлов, Никита Реплянский, Евгений Зубков, Brickspacer уже вовсю работают над своими дропами у нас. А скоро будет еще один очень громкий анонс. Мы рассчитываем, что это привлечет внимание.– Как развиваются продажи вашей Binance Coin?– BNB сейчас находится на четвертом месте по капитализации, так что можно сказать, что это сейчас один из самых популярных активов – и в мире, и в России. Основными факторами роста спроса на BNB стали успех Binance Smart Chain и общее развитие экосистемы Binance. Поэтому недавняя волатильность не оказывает фундаментального влияния на долгосрочные планы по BNB. Надеемся, что наша аудитория продолжит развивать проекты на блокчейне Binance Smart Chain.– Сейчас создать свою криптовалюту не проблема. Слышала, что в России создают проект крипторубля. Вы слышали о таком?– Большая часть новых проектов, которая запускается, используют готовые блокчейны – Ethereum, Binance Smart Chain и другие. То есть они запускают свои токены, но уже на базе какого-то блокчейна. Если говорить про крипторубль и другие цифровые валюты центробанков, то здесь надо понимать, что в России и в других странах, когда речь идет именно о цифровой валюте – цифровой рубль и так далее – это не криптовалюты, это именно цифровые валюты. Большая часть концептов центральных банков предполагают отсутствие блокчейна, то есть децентрализованной системы. Да, они используют какие-то концепты из криптовалюты, из технологии блокчейн, но это не криптовалюты.– Как, на ваш взгляд, внедрение цифровых валют мировыми центробанками повлияет на криптовалютный рынок?– Здесь есть две стороны. С одной стороны, любая дискуссия по поводу цифровых валют, криптовалют и так далее только способствует популяризации криптовалют. Потому что все больше людей слышат о цифровом рубле, цифровом юане, начинают больше читать, кто-то начинает больше изучать и про криптовалюты, в том числе. И, опять же, в цифровизации финансов, конечно, рано или поздно все равно речь начинает заходить и о криптовалюте. Но в то же время есть вопрос регулирования. И он гораздо более сложный. В разных странах есть свой подход к криптовалютам – где-то он достаточно лояльный, где-то более жесткий. Но многие центробанки не считают, что цифровой рубль и цифровой доллар будут конкурентами криптовалюте. Есть государственные валюты – это одно, а есть криптовалюты – это совсем другое.– То есть вы не ожидаете снижения популярности криптовалют из-за запуска цифровых валют?– Нет, не ожидаю.– Сейчас в Госдуме находится законопроект о налогообложении криптовалют в России. Что изменится с его принятием?– В первую очередь, речь будет идти о том, что владельцам криптовалюты придется декларировать свои доходы, соответственно, – платить налоги. Пока существует очень много вопросов относительно этого законопроекта, потому что до конца не прописан порядок уплаты этого налога, порядок декларирования. Существуют разные биржи. Как в этом случае быть? С каких бирж выписки будут принимать, с каких – нет? Есть много разных новых инструментов, которые появляются в криптовалюте. Грубо говоря, можно взять один актив, заложить его, под него взять второй актив и второй актив пойти продать и так далее, то есть речь идет о достаточно сложных технологических продуктах. Как в этом случае правильно уплачивать все налоги – здесь, конечно, требуются дополнительные разъяснения со стороны ФНС, Центробанка. Пока остается очень много вопросов.– Возможно ли наделить криптобиржи полномочиями налоговых агентов по примеру брокеров?– Это один из вариантов того, как это может работать. Если мы говорим про брокеров и традиционный рынок, то пользователи даже не задумываются о том, как уплачивать налоги. Брокер перечисляет эти налоги за него, просто удерживает определенную сумму. И, конечно, такая модель была бы, наверное, наиболее удобна для российских криптоэнтузиастов. Пока у наших регуляторов другой подход, который будет предполагать, что сами пользователи должны заниматься определением своей прибыли и суммы, которую они должны заплатить за то, что они наторговали, заработали на крипте.– Какие у вас ожидания от крипторынка в ближайшей перспективе? – Криптоиндустрия очень быстро развивается и очень быстро меняется. Еще два года назад было сложно представить, что будет тренд NFT, и что самые именитые звезды будут выпускать свои картинки или цифровые объекты на блокчейн, а кто-то будет эти объекты покупать. Здесь очень сложно предсказать, что будет через год, два или три. Возможно, взлетят децентрализованные организации. Определенно точно индустрия продолжит активно развиваться, а объем капитализации будет расти. На сегодняшний день криптовалюта – это только зарождающаяся индустрия. Сейчас капитализация всего криптовалютного рынка составляет 1,7 триллиона долларов. Это очень скромная цифра. Встает вопрос, правда, за счет чего она будет расти – старых или новых проектов? Кроме того, сейчас в эту капитализацию не включаются NFT.Скорее всего, мы продолжим видеть, как институционалы приходят на рынок. Сейчас, например, твиты Илона Маска могут повлиять на рынок. Но когда таких бизнесменов-миллиардеров будут десятки, то, что кто-то напишет твит, уже не будет влиять. А еще два года назад не было и влияния Маска. Вдобавок, пока только несколько компаний в мире держат резервы в биткоинах. Но это только начало. Когда это станут делать крупнейшие мировые банки, вот тогда можно будет говорить про настоящее принятие криптовалют.

https://ria.ru/20210523/bitkoin-1733504024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/kripta-1731515159.html

https://ria.ru/20210325/publikatsiya-1602895235.html

https://realty.ria.ru/20210204/sdelki-1596054694.html

https://ria.ru/20210428/kriptovalyuta-1730348182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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