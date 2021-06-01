https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735143310.html

В Британии впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Британии впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.06.2021

В Британии впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Британии за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19, это впервые с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:13

2021-06-01T18:13

2021-06-01T18:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Британии за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19, это впервые с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки составило 3165 человек.Днем ранее выявили 3383 случаев коронавируса, скончался один человек.С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился почти у 4,5 миллиона человек, скончались почти 128 тысяч.В стране одной дозой прививки вакцинированы 74,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 48,9% взрослого населения.С 17 мая в Британии значительно ослаблены карантинные ограничения: людям разрешено ходить в гости, путешествовать по стране, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах. Ученикам средних школ разрешено не носить маски в классах и школьных помещениях, студенты вернулись к очным занятиям, возобновились групповые занятия спортом в помещениях.Полностью коронавирусные ограничения британские власти обещают отменить после 21 июня, если позволит ситуация: в настоящее время в Британии стремительно распространяется индийский штамм коронавируса, и ученые отмечают, что это обстоятельство может заставить правительство изменить планы.

https://ria.ru/20210531/turtsiya-1735008685.html

https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735066768.html

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2021

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире