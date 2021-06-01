https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735062939.html
В России за сутки 8994 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8994 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
В России за сутки 8994 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 994 человека после лечения от COVID-19, за все время – 4 693 579, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:39
2021-06-01T11:39
2021-06-01T11:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 994 человека после лечения от COVID-19, за все время – 4 693 579, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 994 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 693 579", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2393 человека, в Санкт-Петербурге – 1249, в Подмосковье – 799.
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество