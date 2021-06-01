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В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743), сообщили... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:36
2021-06-01T11:36
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3669, 2. Санкт-Петербург - 817, 3. Московская область - 743", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Туве - 5, Магаданской области - 3, Еврейской автономной области - 2.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19

11:36 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3669, 2. Санкт-Петербург - 817, 3. Московская область - 743", - говорится в сообщении.
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Коронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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