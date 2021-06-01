https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735062096.html

В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

В Москве выявили 3669 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743), сообщили... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:36

2021-06-01T11:36

2021-06-01T11:36

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3669, 2. Санкт-Петербург - 817, 3. Московская область - 743", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Туве - 5, Магаданской области - 3, Еврейской автономной области - 2.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/obschestvo-1735017567.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество