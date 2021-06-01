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В Рыбинске спустили на воду самое большое судно в истории завода "Вымпел"
В Рыбинске спустили на воду самое большое судно в истории завода "Вымпел" - РИА Новости, 01.06.2021
В Рыбинске спустили на воду самое большое судно в истории завода "Вымпел"
Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области во вторник спустил на воду самое большое в 90-летней истории предприятия судно - морской корабль... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:48
2021-06-01T14:48
петербургский международный экономический форум (фонд)
вымпел (судостроительный завод)
ярославская область
рыбинск
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области во вторник спустил на воду самое большое в 90-летней истории предприятия судно - морской корабль "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М для министерства обороны РФ, сообщило областное правительство."Первого июня в Рыбинске на судостроительном заводе "Вымпел" спущен на воду морской корабль "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М. Он создан по заказу Министерства обороны России и стал самым большим из выпущенных на предприятии. Его вес – более 2200 тонн, длина – 77 метров, ширина – 16 метров, высота – 14 метров. Водоизмещение – более 3,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.По словам губернатора Дмитрия Миронова, строительство судна таких размеров – настоящее достижение рыбинских кораблестроителей."В скором времени предприятие "Вымпел" войдет в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". В рамках Петербургского экономического форума планируем подписать с ней соглашение, которое станет основой для обеспечения рыбинского завода новыми заказами, встраивания его в производственные цепочки", - заявил Миронов.Сообщается, что новое судно предназначается для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" основано в Рыбинске в 1930 году. Является одним из ведущих российских предприятий отрасли, специализирующихся на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов военного и гражданского назначения. С 2021 года судостроительный завод "Вымпел" является участником нацпроекта "Производительность труда" и получает расширенную поддержку специалистов Федерального центра компетенций.
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петербургский международный экономический форум (фонд), вымпел (судостроительный завод), ярославская область, рыбинск, безопасность

В Рыбинске спустили на воду самое большое судно в истории завода "Вымпел"

14:48 01.06.2021
 
© Фото : пресс-служба судостроительного завода "Вымпел"Судно "Геннадий Дмитриев" на судостроительном заводе "Вымпел"
Судно Геннадий Дмитриев на судостроительном заводе Вымпел - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : пресс-служба судостроительного завода "Вымпел"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области во вторник спустил на воду самое большое в 90-летней истории предприятия судно - морской корабль "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М для министерства обороны РФ, сообщило областное правительство.
"Первого июня в Рыбинске на судостроительном заводе "Вымпел" спущен на воду морской корабль "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М. Он создан по заказу Министерства обороны России и стал самым большим из выпущенных на предприятии. Его вес – более 2200 тонн, длина – 77 метров, ширина – 16 метров, высота – 14 метров. Водоизмещение – более 3,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Дмитрия Миронова, строительство судна таких размеров – настоящее достижение рыбинских кораблестроителей.
"В скором времени предприятие "Вымпел" войдет в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". В рамках Петербургского экономического форума планируем подписать с ней соглашение, которое станет основой для обеспечения рыбинского завода новыми заказами, встраивания его в производственные цепочки", - заявил Миронов.
Сообщается, что новое судно предназначается для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" основано в Рыбинске в 1930 году. Является одним из ведущих российских предприятий отрасли, специализирующихся на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов военного и гражданского назначения. С 2021 года судостроительный завод "Вымпел" является участником нацпроекта "Производительность труда" и получает расширенную поддержку специалистов Федерального центра компетенций.
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Вымпел (судостроительный завод)Ярославская областьРыбинскБезопасность
 
 
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