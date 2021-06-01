https://ria.ru/20210601/kontent-1735120275.html

Российских муфтиев призвали активнее "делать контент" в интернете

Российских муфтиев призвали активнее "делать контент" в интернете - РИА Новости, 01.06.2021

Российских муфтиев призвали активнее "делать контент" в интернете

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов призвал исламское духовенство активнее производить контент в интернете. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:25

2021-06-01T16:25

2021-06-01T16:25

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов призвал исламское духовенство активнее производить контент в интернете."Делать хороший, позитивный контент нам по силам. В этом нам могут помочь молодые люди и современные технологии. За секунды все делается. Нам по привычке кажется, что нужны чуть ли не кинооператоры и студии для этого, на самом деле нужен смышленый и активный молодой человек с телефоном в команде", - цитирует его пресс-служба ДСМР.На расширенном онлайн-совещании президиума организации он отметил, что это необходимый аспект борьбы с экстремизмом."Пока мы тут думаем, что считать допустимым, а что нет, в интернете орудуют радикалы и злодеи, успешно вовлекая детей и подростков в самую страшную деятельность. При этом, по оценкам экспертов, экстремизм сегодня молодеет. Сегодня и со стороны наших прихожан есть запрос на усиление информационной работы со стороны лидеров традиционного толкования ислама, чтобы противостоять преступникам, которые намеренно искажают сегодня нашу религию", - добавил Крганов.На заседании также рассматривались темы подведения итогов празднования Ураза-Байрама и подготовки к Курбан-Байраму, развития межнационального диалога, защиты прав мигрантов и верующих, поддержки исламского образования и подготовки празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии, сообщили в ДСМР, приняли участие муфтии и имамы из 26 регионов России.

https://ria.ru/20200219/1564969551.html

россия

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россия, альбир крганов