В Татарстане начали отмечать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией
© Фото : Татьяна ЛомовскаяТоржества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"
© Фото : Татьяна Ломовская
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Татарстане прошел Второй всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок, который стал первым в рамках торжеств по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщили РИА Новости в муфтияте республики.
"В конкурсе приняли участие мусульманки из районов и городов Татарстана, Башкортостана, Волгоградской, Пензенской и др. областей. Всего 46 участниц. Но в финал, который и состоялся сегодня в здании Дома Культуры послека Уруссу, прошли 24 чтицы Корана. Отборочный тур проходил вчера на базе медресе "Фанис" Ютазинского мухтасибата. Самой юной участнице конкурса было 5 лет, самой возрастной - 48 лет", - отметили в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Кроме того, в регионе проходит межрегиональный конкурс чтецов Корана среди мужчин. Это мероприятие тоже приурочено к юбилейным торжествам.
Двадцать первое мая отмечается как День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Закрепление ислама как государственной религии на территории этого приволжского государства (ханства) произошло 21 мая 922 года. Волжская Булгария считается учеными предшественницей современного Татарстана. По указу президента России основные торжества по случаю 1100-летия принятия мусульманской религии пройдут в 2022 году.