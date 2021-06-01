https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества

Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества - РИА Новости, 01.06.2021

Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества

Китай не намерен закрываться от остального мира, напротив, планирует максимальную открытость. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:23

2021-06-01T11:23

2021-06-01T11:23

россия-китай: главное

министерство коммерции кнр

китай

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881471_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_6c548642284c18ca9020cac11ce444bd.jpg

МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай не намерен закрываться от остального мира, напротив, планирует максимальную открытость. "Безбрежному океану нет конца, подними парус и плыви c попутным ветром" - это строка из китайского стихотворения, написанного 1000 лет назад.Она значит, что нет никаких географических ограничений, которые не позволяют нам путешествовать, чтобы встретиться с друзьями издалека. Фраза не теряет актуальности и в современном Китае.От реформ и открытости…Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству.Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной страны во вторую по величине экономику в мире.В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении - до 32,16 триллиона юаней (около 4,647 триллиона долларов), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 миллиарда долларов.Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок путем расширения доступа на него и улучшения деловой среды.Недавнее исследование министерства коммерции КНР показывает, что 96,4% предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ.Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.... к новой модели развитияПоскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны.Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству.Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка.И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

https://ria.ru/20210531/plan-1734880669.html

https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html

https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство коммерции кнр, китай, технологии, экономика