https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html
Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества
Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества - РИА Новости, 01.06.2021
Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества
Китай не намерен закрываться от остального мира, напротив, планирует максимальную открытость. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:23
2021-06-01T11:23
2021-06-01T11:23
россия-китай: главное
министерство коммерции кнр
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай не намерен закрываться от остального мира, напротив, планирует максимальную открытость. "Безбрежному океану нет конца, подними парус и плыви c попутным ветром" - это строка из китайского стихотворения, написанного 1000 лет назад.Она значит, что нет никаких географических ограничений, которые не позволяют нам путешествовать, чтобы встретиться с друзьями издалека. Фраза не теряет актуальности и в современном Китае.От реформ и открытости…Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству.Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной страны во вторую по величине экономику в мире.В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении - до 32,16 триллиона юаней (около 4,647 триллиона долларов), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 миллиарда долларов.Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок путем расширения доступа на него и улучшения деловой среды.Недавнее исследование министерства коммерции КНР показывает, что 96,4% предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ.Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.... к новой модели развитияПоскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны.Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству.Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка.И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.
https://ria.ru/20210531/plan-1734880669.html
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министерство коммерции кнр, китай, технологии, экономика
МОСКВА, 1 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай
не намерен закрываться от остального мира, напротив, планирует максимальную открытость.
"Безбрежному океану нет конца, подними парус и плыви c попутным ветром" - это строка из китайского стихотворения, написанного 1000 лет назад.
Она значит, что нет никаких географических ограничений, которые не позволяют нам путешествовать, чтобы встретиться с друзьями издалека. Фраза не теряет актуальности и в современном Китае.
"Китай не закроет свои двери для остального мира, напротив, они будут открываться только шире", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на Боаоском азиатском форуме в 2018 году.
От реформ и открытости…
Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству.
Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной страны во вторую по величине экономику в мире.
В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении - до 32,16 триллиона юаней (около 4,647 триллиона долларов), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.
В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 миллиарда долларов.
Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок путем расширения доступа на него и улучшения деловой среды.
Недавнее исследование министерства коммерции КНР
показывает, что 96,4% предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.
Согласно отчету Всемирного банка
за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ.
Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.
... к новой модели развития
Поскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны.
Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству.
Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка.
И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.
В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.