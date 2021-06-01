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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/king-1735057795.html
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм - РИА Новости, 01.06.2021
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм
Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом из портала Dread Central... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:11
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом из портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Казалось бы, создателя историй о клоуне "Оно", сошедшем с ума авторе из "Сияния" и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999). В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывают о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов.
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сша, мэриленд, кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

12:11 01.06.2021
 
© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Elise Amendola, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом из портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным.
Казалось бы, создателя историй о клоуне "Оно", сошедшем с ума авторе из "Сияния" и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999).
"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", — поделился историей Стивен Кинг.
В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывают о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.
После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов.
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