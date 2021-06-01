https://ria.ru/20210601/king-1735057795.html

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм - РИА Новости, 01.06.2021

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом из портала Dread Central... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:11

2021-06-01T12:11

2021-06-01T12:11

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом из портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Казалось бы, создателя историй о клоуне "Оно", сошедшем с ума авторе из "Сияния" и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999). В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывают о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов.

https://ria.ru/20210523/king-1733379598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мэриленд, кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг