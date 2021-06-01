https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735168725.html

США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки

США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки - РИА Новости, 01.06.2021

США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки

Атака вымогателей на компанию JBS, к которой якобы причастна "базирующаяся в России" хакерская группировка, не повлияла на планы по российско-американскому... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:52

2021-06-01T21:52

2021-06-01T22:51

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_347b5ed6973760b8c40564782b323bfe.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Атака вымогателей на компанию JBS, к которой якобы причастна "базирующаяся в России" хакерская группировка, не повлияла на планы по российско-американскому саммиту, заявили в Белом доме.Ранее сообщалось, что американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о кибератаке сообщало австралийское подразделение компании."Услышать напрямую от президента Путина - это наиболее эффективный путь, чтобы понять российские планы и намерения", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Так она ответила на вопрос, повлияло ли заявление JBS, обратившейся в Белый дом с информацией, о том, что преступная группировка, вымогающая выкуп, якобы базируется в России.Жан-Пьер подчеркнула, что для президента США Джо Байдена важно провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить различия стран и области, где может быть достигнут прогресс.JBS USA - дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире перерабатывающего говядину и свинину предприятия.

https://ria.ru/20210528/khakery-1734519821.html

https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире