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США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки
США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки - РИА Новости, 01.06.2021
США не откажутся от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой России кибератаки
Атака вымогателей на компанию JBS, к которой якобы причастна "базирующаяся в России" хакерская группировка, не повлияла на планы по российско-американскому... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:52
2021-06-01T21:52
2021-06-01T22:51
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джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Атака вымогателей на компанию JBS, к которой якобы причастна "базирующаяся в России" хакерская группировка, не повлияла на планы по российско-американскому саммиту, заявили в Белом доме.Ранее сообщалось, что американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о кибератаке сообщало австралийское подразделение компании."Услышать напрямую от президента Путина - это наиболее эффективный путь, чтобы понять российские планы и намерения", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Так она ответила на вопрос, повлияло ли заявление JBS, обратившейся в Белый дом с информацией, о том, что преступная группировка, вымогающая выкуп, якобы базируется в России.Жан-Пьер подчеркнула, что для президента США Джо Байдена важно провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить различия стран и области, где может быть достигнут прогресс.JBS USA - дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире перерабатывающего говядину и свинину предприятия.
https://ria.ru/20210528/khakery-1734519821.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире