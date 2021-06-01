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Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS
Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS - РИА Новости, 01.06.2021
Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS
Вашингтон связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против JBS, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:56
2021-06-01T23:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Вашингтон связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против JBS, сообщили в Белом доме.Ранее сообщалось, что американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о попытке взлома сообщало австралийское подразделение компании."JBS уведомила администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России. Белый дом привлек российское правительство к этому вопросу", — сказала на брифинге представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер.Белый дом, по словам представителя, в контакте с компанией, которая ранее уведомила, что стала жертвой вымогателей.JBS USA — дочернее предприятие бразильской компании JBS SA.В начале мая хакерской атаке подвергся оператор трубопроводов Colonial Pipeline. Взломщики использовали программу-вымогатель DarkSide. Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, атака организовывалась из России, но власти страны к этому не причастны.Из-за сбоев в работе трубопровода в США возникли проблемы с поставками топлива и выросли цены на бензин. Как заявил глава компании, она заплатила 4,4 миллиона долларов в качестве выкупа.
https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html
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в мире, россия, сша

Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS

19:56 01.06.2021 (обновлено: 23:37 01.06.2021)
 
© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Fotolia / Glebstock
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Вашингтон связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против JBS, сообщили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о попытке взлома сообщало австралийское подразделение компании.
Штаб-квартира SolarWinds в Остине, штат Техас - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
"JBS уведомила администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России. Белый дом привлек российское правительство к этому вопросу", — сказала на брифинге представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер.
Белый дом, по словам представителя, в контакте с компанией, которая ранее уведомила, что стала жертвой вымогателей.
JBS USA — дочернее предприятие бразильской компании JBS SA.
В начале мая хакерской атаке подвергся оператор трубопроводов Colonial Pipeline. Взломщики использовали программу-вымогатель DarkSide. Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, атака организовывалась из России, но власти страны к этому не причастны.
Из-за сбоев в работе трубопровода в США возникли проблемы с поставками топлива и выросли цены на бензин. Как заявил глава компании, она заплатила 4,4 миллиона долларов в качестве выкупа.
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