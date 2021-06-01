https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html

Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS

Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS - РИА Новости, 01.06.2021

Вашингтон привлек Москву к расследованию кибератаки на JBS

Вашингтон связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против JBS, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:56

2021-06-01T19:56

2021-06-01T23:37

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Вашингтон связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против JBS, сообщили в Белом доме.Ранее сообщалось, что американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о попытке взлома сообщало австралийское подразделение компании."JBS уведомила администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России. Белый дом привлек российское правительство к этому вопросу", — сказала на брифинге представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер.Белый дом, по словам представителя, в контакте с компанией, которая ранее уведомила, что стала жертвой вымогателей.JBS USA — дочернее предприятие бразильской компании JBS SA.В начале мая хакерской атаке подвергся оператор трубопроводов Colonial Pipeline. Взломщики использовали программу-вымогатель DarkSide. Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, атака организовывалась из России, но власти страны к этому не причастны.Из-за сбоев в работе трубопровода в США возникли проблемы с поставками топлива и выросли цены на бензин. Как заявил глава компании, она заплатила 4,4 миллиона долларов в качестве выкупа.

https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html

https://ria.ru/20210512/kiberataki-1731874570.html

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в мире, россия, сша