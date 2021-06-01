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На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере - РИА Новости, 01.06.2021
На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
Уголовное дело по обвинению в хищении в особо крупном размере заведено на руководителя вуза на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба областного управления... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:59
2021-06-01T09:59
2021-06-01T09:59
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в хищении в особо крупном размере заведено на руководителя вуза на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба областного управления ФСБ."Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя одного из высших образовательных учреждений Южно-Сахалинска, организовавшего незаконное расходование бюджетных средств путем выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам", - говорится в сообщении.В результате противоправных действий директора, сообщают в УФСБ, образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 3,6 миллиона рублей.В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).Пресс-служба управления ФСБ распространила видео, в котором сотрудники ведомства предъявляют обвинение директору Сахалинского института железнодорожного транспорта Ивану Литвинову.
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сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южно-сахалинск, происшествия