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Названо число россиян, получающих кешбэк при планировании детского отдыха
Названо число россиян, получающих кешбэк при планировании детского отдыха - РИА Новости, 01.06.2021
Названо число россиян, получающих кешбэк при планировании детского отдыха
Более двух третей россиян знают о возможности получить туристический кешбэк на детский отдых, но использовать такую возможность планируют лишь 18 процентов... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:01
2021-06-01T17:01
2021-06-01T17:01
дети
туризм
кешбэк
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более двух третей россиян знают о возможности получить туристический кешбэк на детский отдых, но использовать такую возможность планируют лишь 18 процентов родителей, говорится в исследовании "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Программа детского кешбэка стартовала в России 25 мая и продлится до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября. Она действует на отдых в лагерях — семьи, купившие путевки, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Исследовательский центр онлайн-сервиса опросил почти две тысячи работающих родителей и выяснил, что 74 процента из них знают о существовании программы."Из них лишь 18 процентов планируют воспользоваться ее преимуществами. Еще восемь процентов опрошенных хотели бы получить кешбэк, но сомневаются в том, что это удастся. 26 процентов россиян ничего не знают о возможности вернуть деньги за детский отдых", — показало исследование.Среди причин отказа от участия в программе родители называют непонятную схему возврата средств (47 процентов), отсутствие карты "Мир", с помощью которой необходимо покупать путевку в лагерь (31 процент), отсутствие времени и желания разбираться в деталях (15 процентов), неверие в то, что программа действительно работает (семь процентов).По результатам предыдущего опроса компании, в летние, спортивные или языковые лагеря в этом году поедут 13 процентов российских детей. В среднем на путевку родителям придется потратить более 30 тысяч рублей, то есть детский отдых этим летом обойдется гражданам примерно в одну среднюю зарплату, отметили эксперты сервиса.По данным Ростуризма, летом 2021 года в России должны открыться более 37 тысяч организаций детского отдыха, в которых смогут провести каникулы почти 4,5 миллиона детей.
https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735061764.html
https://ria.ru/20210531/kipr-1734923757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дети, кешбэк, россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более двух третей россиян знают о возможности получить туристический кешбэк на детский отдых, но использовать такую возможность планируют лишь 18 процентов родителей, говорится в исследовании "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Программа детского кешбэка стартовала в России 25 мая и продлится до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября. Она действует на отдых в лагерях — семьи, купившие путевки, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей.
Исследовательский центр онлайн-сервиса опросил почти две тысячи работающих родителей и выяснил, что 74 процента из них знают о существовании программы.
"Из них лишь 18 процентов планируют воспользоваться ее преимуществами. Еще восемь процентов опрошенных хотели бы получить кешбэк, но сомневаются в том, что это удастся. 26 процентов россиян ничего не знают о возможности вернуть деньги за детский отдых", — показало исследование.
Среди причин отказа от участия в программе родители называют непонятную схему возврата средств (47 процентов), отсутствие карты "Мир", с помощью которой необходимо покупать путевку в лагерь (31 процент), отсутствие времени и желания разбираться в деталях (15 процентов), неверие в то, что программа действительно работает (семь процентов).
По результатам предыдущего опроса компании, в летние, спортивные или языковые лагеря в этом году поедут 13 процентов российских детей. В среднем на путевку родителям придется потратить более 30 тысяч рублей, то есть детский отдых этим летом обойдется гражданам примерно в одну среднюю зарплату, отметили эксперты сервиса.
По данным Ростуризма, летом 2021 года в России должны открыться более 37 тысяч организаций детского отдыха, в которых смогут провести каникулы почти 4,5 миллиона детей.