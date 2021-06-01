В Казани наградили учеников школы, где произошло нападение
20:00 01.06.2021 (обновлено: 20:06 01.06.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВозвращение к занятиям в других школах учеников гимназии №175 в Казани
Церемония награждения состоялась под руководством главы СК Александра Бастрыкина по видеосвязи. В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей, приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов.
По данным ведомства, ученица 7-го класса гимназии №175 получила медаль СК "Доблесть и отвага", девять учащихся награждены ведомственной медалью "За высокую гражданственность".
"Ребятам пришлось столкнуться со страшной бедой. Во время уроков на школу напал вооруженный молодой человек и начал стрельбу. В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим", - говорится в сообщении.
После церемонии Бастрыкин обратился к учащимся и родителям детей, пострадавших в Казани, "высказав слова поддержки и предложив проявить свою гражданскую позицию, чтобы помочь следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего".
"При этом он еще раз подчеркнул, что родители не должны платить за охрану школы. Причины необеспечения надлежащей охраны следователи установят в рамках расследования уголовного дела наряду с другими обстоятельствами, а также причинами и условиями, способствовавшими произошедшему", - добавляется в сообщении.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.