https://ria.ru/20210601/katar-1735016194.html

Представитель МИД Катара: от ПМЭФ ждем укрепления отношений с Россией

Представитель МИД Катара: от ПМЭФ ждем укрепления отношений с Россией - РИА Новости, 01.06.2021

Представитель МИД Катара: от ПМЭФ ждем укрепления отношений с Россией

РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:00

2021-06-01T10:52

петербургский международный экономический форум

россия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

мид катара

абдель фаттах ас-сиси

доха

катар

ирак

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735037985_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_1a4e83726d4bb2728591fb04e61c7a85.jpg

Международная политика даже в консервативных монархиях Персидского залива все больше приобретает женское лицо. Таким "лицом" в маленьком, но активно действующем на международной арене государстве Катар является официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр, которая некоторое время назад стала еще и помощником министра иностранных дел. Она одно из наиболее узнаваемых официальных лиц Катара, разъясняет его позицию иностранным послам и журналистам, выступает от имени государства на различных международных мероприятиях. Аль-Хатыр примет участие в составе многочисленной делегации Катара на Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня, где эта страна будет представлена в качестве почетного гостя. В преддверии начала форума официальный представитель МИД Катара поделилась с корреспондентом РИА Новости в Дохе Юлией Троицкой не только планами на пребывание в Санкт-Петербурге, но и взглядом этой страны на основные проблемы и конфликты арабского мира. — Расскажите о своем участии в Петербургском международном экономическом форуме.— Я участвую в этом году в Петербургском экономическом форуме в качестве исполнительного директора Дохийского форума — это трибуна, открытая для конструктивного диалога между главами стран, учеными, академиками и журналистами. Это первый раз, когда форум из Дохи примет участие в мероприятии в России. Рассчитываем, что форум в Питере станет возможностью для укрепления отношений.Вице-премьер правительства Катара глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани примет участие в заседании под названием "Западная Азия и Северная Африка: путь к миру и расцвету". Кроме того, глава МИД Катара проведет встречу с его российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и проблемы региона. Также он будет участвовать в форуме в качестве главы совета директоров Управления Катара по инвестициям и проведет встречи с рядом российских бизнесменов для обсуждения инвестиционных возможностей и взаимного сотрудничества.— Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил приглашение посетить Катар. Когда может состояться его визит в Доху?— Приглашение нанести визит в Катар для президента Египта остается открытым. Когда его приезд может состояться, мы определим во время консультаций с нашими египетскими братьями.— Как Катар расценивает сближение между Египтом и Турцией? Собирается ли последовать в этом же направлении?— Катар совершенно убежден, что откровенный конструктивный диалог и дипломатия — это пути для разрешения конфликтов и урегулирования проблем, и когда такое направление избирается, это приветствуется Катаром и всеми странами, настроенными на мирное решение проблем. Что касается двусторонних отношений с Египтом, в этом случае присутствует политическая воля у двух стран для укрепления отношений, что подтвердил недавний визит в Египет министра иностранных дел Катара и ряда других высокопоставленных лиц. Мы в Катаре высоко оцениваем роль Египта, которую он сыграл в достижении перемирия на оккупированных палестинских территориях и рассчитываем на укрепление совместной работы с братским Египтом и всеми арабскими государствами.— В начале года состоялось примирение между Катаром и другими странами Персидского залива, но складывается ощущение, что ОАЭ остаются вне этой договоренности. Ожидаете ли вы скорых встреч с Абу-Даби, чтобы уменьшить трения?— Это неправда. Принятое по итогам саммита глав государств арабских стран Персидского залива в саудовском городе Эль-Ула заявление объединяет и включает все страны Персидского залива, которые согласились с принципами этой договоренности, среди них и братские Объединенные Арабские Эмираты. Делегации из Катара и ОАЭ встречались в Кувейте в феврале для рассмотрения существующих между ними вопросов и продвижения в выполнении принятой в Эль-Ула декларации. Кстати говоря, экспорт сжиженного природного газа из Катара в ОАЭ не прекращался, авиасообщение вернулось в норму, и это положительные факторы, которые указывают на приверженность двух стран укреплению отношений.— Может ли Катар последовать примеру ОАЭ и Бахрейна в вопросе нормализации отношений с Израилем?— Наша позиция по палестинской проблеме остается твердой и непреклонной, она соответствует принятым по этому поводу международным решениям и арабской мирной инициативе. В настоящее время мы не видим никакой выгоды от нормализации отношений с Израилем в части продвижения мирного процесса вперед, доказательством чему служит серия последних израильских преступлений в районе Шейх аль-Джаррах в Иерусалиме и в отношении мечети Аль-Акса, а также в секторе Газа.Мы используем эту возможность, чтобы призвать всех международных игроков серьезно пересмотреть оказываемую ими без всяких условий поддержку политике израильской оккупации, в том числе финансовую и политическую, чтобы после пересмотра начать серьезный разговор с Израилем по поводу насильственной евреизации Иерусалима и продолжения незаконной поселенческой политики и блокады сектора Газа в дополнение к безнравственным нарушениям прав человека, к примеру арестам детей, выселению семей, нанесению ударов по школам и больницам.— Катар объявил о выделении 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа после последней эскалации. Когда будут потрачены эти деньги? Кому пойдут эти средства — палестинским властям на Западном берегу или движению ХАМАС в Газе?— Механизм оказания помощи сектору Газа согласован с ООН, и Израиль не возражал против него в течение последних лет. Благодаря этому механизму поддерживался энергетический сектор на палестинских территориях, а также оказывалась материальная помощь беднейшим палестинским семьям в размере 100 долларов ежемесячно на семью. Этот механизм осуществлялся в координации с палестинскими властями, в частности подача электроэнергии в сектор Газа идет под контролем палестинских властей. Что касается последнего решения, то катарский комитет по восстановлению сектора Газа в координации с палестинскими братьями и конкретными международными партнерами, среди которых ООН, гарантирует использование этих средств на нужды палестинцев. В основном они пойдут на восстановление разрушенных зданий. В течение пяти-шести месяцев планируется восстановление 45 тысяч жилых строений в секторе Газа.— Идут разговоры, что США ищут возможность начать переговоры с ХАМАС напрямую. Не было ли предложений в адрес Дохи поспособствовать этому? Есть ли вероятность, что такая встреча может быть организована в столице Катара?— Катар открыт к посредничеству, когда его об этом попросят из-за убежденности в важности посреднических усилий для установления мира и международной стабильности.— После урегулирования отношений с Саудовской Аравией может ли Катар принять переговоры между Саудовской Аравией и Ираном после новостей о таких встречах в Ираке? Высказывалось ли такое предложение?— Пока такое предложение не высказывалось. Однако мы приветствуем эти переговоры, поскольку неоднократно говорили, что диалог с Ираном необходим для достижения компромиссной формулы мирного сосуществования в регионе, принимая во внимание озабоченность стран Персидского залива и арабских стран в целом. На необходимость серьезного диалога с Ираном также указал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

https://ria.ru/20210518/udar-1732867130.html

https://ria.ru/20210521/khamas-1733218611.html

россия

доха

катар

ирак

оаэ

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), мид катара, абдель фаттах ас-сиси, доха, катар, ирак, оаэ, хамас, оон, израиль, интервью