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В Ростовской области при столкновении "Камазов" погибли два человека
В Ростовской области при столкновении "Камазов" погибли два человека - РИА Новости, 01.06.2021
В Ростовской области при столкновении "Камазов" погибли два человека
Два человека погибли при столкновении двух "Камазов" на трассе в Целинском районе Ростовской области, оба большегруза сгорели, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:03
2021-06-01T17:03
2021-06-01T17:24
россия
целинский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух "Камазов" на трассе в Целинском районе Ростовской области, оба большегруза сгорели, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, в 11.30 мск вторника на 44-м километре автодороги "Егорлыкская-Сальск" столкнулись "Камаз" с полуприцепом и "Камаз" (тягач)."От удара произошло возгорание большегрузов. Водителей достать не удалось, они скончались на месте происшествия", - сказал представитель ведомства. Личности водителей пока не установлены. Правоохранители организовали проверку.
https://ria.ru/20210601/dtp-1735076329.html
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россия, целинский район, ростовская область, происшествия