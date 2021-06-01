https://ria.ru/20210601/izrail-1734979097.html

В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону

В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону - РИА Новости, 01.06.2021

В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону

Муниципалитет Акко – единственного средиземноморского города, выдержавшего осаду армии Наполеона, а также компания по развитию Старого Акко и министерство... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:55

2021-06-01T03:55

2021-06-01T03:55

туризм

акко

новости - туризм

министерство туризма израиля

израиль

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Муниципалитет Акко – единственного средиземноморского города, выдержавшего осаду армии Наполеона, а также компания по развитию Старого Акко и министерство туризма Израиля утвердили план масштабной реконструкции портовой зоны курорта, сообщает пресс-служба ведомства.Она является главным туристическим и рыболовным районом в городе, привлекающим миллионы туристов ежегодно. На проект реконструкции выделят около девяти миллионов долларов.Программа реконструкции будет включать в себя порт, площадь Рыбаков, постоялый двор Хан аль-Умдан, площадь у маяка, набережную, волнорезы и многое другое."Порт и новая набережная сохранят историческое очарование, а его инновационный ландшафтный дизайн позволит туристам наслаждаться одним из самых красивых мест в Израиле", – Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.Построят и новую достопримечательность – башню с ветряными колокольчиками.

https://ria.ru/20210521/dagestan-1732623435.html

акко

израиль

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