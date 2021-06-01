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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону
В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону - РИА Новости, 01.06.2021
В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону
Муниципалитет Акко – единственного средиземноморского города, выдержавшего осаду армии Наполеона, а также компания по развитию Старого Акко и министерство... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:55
2021-06-01T03:55
туризм
акко
новости - туризм
министерство туризма израиля
израиль
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Муниципалитет Акко – единственного средиземноморского города, выдержавшего осаду армии Наполеона, а также компания по развитию Старого Акко и министерство туризма Израиля утвердили план масштабной реконструкции портовой зоны курорта, сообщает пресс-служба ведомства.Она является главным туристическим и рыболовным районом в городе, привлекающим миллионы туристов ежегодно. На проект реконструкции выделят около девяти миллионов долларов.Программа реконструкции будет включать в себя порт, площадь Рыбаков, постоялый двор Хан аль-Умдан, площадь у маяка, набережную, волнорезы и многое другое."Порт и новая набережная сохранят историческое очарование, а его инновационный ландшафтный дизайн позволит туристам наслаждаться одним из самых красивых мест в Израиле", – Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.Построят и новую достопримечательность – башню с ветряными колокольчиками.
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акко, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле реконструируют город, не покорившийся Наполеону

03:55 01.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Министерства туризма Израиля/ Итамар ГринбергАкко
Акко - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : пресс-служба Министерства туризма Израиля/ Итамар Гринберг
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Муниципалитет Акко – единственного средиземноморского города, выдержавшего осаду армии Наполеона, а также компания по развитию Старого Акко и министерство туризма Израиля утвердили план масштабной реконструкции портовой зоны курорта, сообщает пресс-служба ведомства.
Она является главным туристическим и рыболовным районом в городе, привлекающим миллионы туристов ежегодно. На проект реконструкции выделят около девяти миллионов долларов.
Программа реконструкции будет включать в себя порт, площадь Рыбаков, постоялый двор Хан аль-Умдан, площадь у маяка, набережную, волнорезы и многое другое.
"Порт и новая набережная сохранят историческое очарование, а его инновационный ландшафтный дизайн позволит туристам наслаждаться одним из самых красивых мест в Израиле", – Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Построят и новую достопримечательность – башню с ветряными колокольчиками.
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