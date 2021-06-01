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Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета
Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета - РИА Новости, 01.06.2021
Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета
В большинстве регионов температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но кое-где возможны аномалии. Об этом "Российской газете"... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:51
2021-06-01T10:14
людмила паршина
поволжье
дальний восток
всемирная метеорологическая организация
гидрометцентр
москва
свердловская область
ивановская область
республика крым
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В большинстве регионов температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но кое-где возможны аномалии. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.В центральной части страны в ночные часы ожидается от плюс десяти до плюс 16 градусов, а днем — от плюс 20 до плюс 27.В Поволжье днем воздух будет прогреваться до 21-28 градусов тепла, а ночью температура снизится до 11-18.В Гидрометцентре отметили, что в июне на российские курорты наконец-то придет теплая погода. Так, в Краснодарском крае и Крыму в дневные часы температура будет в районе от плюс 26 до плюс 32 градусов, ночью — от плюс 15 до плюс 20.В Архангельской области и Республике Коми в первый месяц лета будет теплее обычного: днем — от 17 до 24 градусов тепла, ночью — от восьми до 15.На Урале также может быть теплее нормы: средние температуры июня в дневное время — 21-26 градусов тепла, а в ночные часы — 11-16 тепла, пояснила Парлина.На юге Дальнего Востока температура не превысит климатические нормы. Днем воздух прогреется до 17 до 25 градусов тепла, ночью — около десяти градусов тепла, уточнили в Гидрометцентре."В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью плюс 10-15 градусов, днем — плюс 20-25 градусов", — рассказала синоптик о погоде в столице в июне.Вместе с тем она предупредила и о возможных заморозках. Так, ночная температура может опуститься до нуля градусов. Зато днем будет 10-15 градусов тепла.Заморозки в первые дни лета также могут быть в Ярославской, Тверской и Ивановской областях.Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что ожидает рекордно жаркий год в ближайшие пять лет. Ожидается, что температура превзойдет показатели 2016 года, а среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.
https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html
https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html
https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html
поволжье
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людмила паршина, поволжье, дальний восток, всемирная метеорологическая организация, гидрометцентр, москва, свердловская область, ивановская область, республика крым, краснодарский край, общество

Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета

08:51 01.06.2021 (обновлено: 10:14 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСилуэт девушки
Силуэт девушки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В большинстве регионов температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но кое-где возможны аномалии. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В центральной части страны в ночные часы ожидается от плюс десяти до плюс 16 градусов, а днем — от плюс 20 до плюс 27.
В Поволжье днем воздух будет прогреваться до 21-28 градусов тепла, а ночью температура снизится до 11-18.
В Гидрометцентре отметили, что в июне на российские курорты наконец-то придет теплая погода. Так, в Краснодарском крае и Крыму в дневные часы температура будет в районе от плюс 26 до плюс 32 градусов, ночью — от плюс 15 до плюс 20.
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В Архангельской области и Республике Коми в первый месяц лета будет теплее обычного: днем — от 17 до 24 градусов тепла, ночью — от восьми до 15.
На Урале также может быть теплее нормы: средние температуры июня в дневное время — 21-26 градусов тепла, а в ночные часы — 11-16 тепла, пояснила Парлина.

"На юге Западной Сибири и юге Красноярского края ожидается на градус-два выше нормы. Поэтому по ночам температура не будет опускаться ниже восьми-пятнадцати градусов. Днем — 19-26 градусов тепла", — добавила специалист.

На юге Дальнего Востока температура не превысит климатические нормы. Днем воздух прогреется до 17 до 25 градусов тепла, ночью — около десяти градусов тепла, уточнили в Гидрометцентре.
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"В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью плюс 10-15 градусов, днем — плюс 20-25 градусов", — рассказала синоптик о погоде в столице в июне.
Вместе с тем она предупредила и о возможных заморозках. Так, ночная температура может опуститься до нуля градусов. Зато днем будет 10-15 градусов тепла.
Заморозки в первые дни лета также могут быть в Ярославской, Тверской и Ивановской областях.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что ожидает рекордно жаркий год в ближайшие пять лет. Ожидается, что температура превзойдет показатели 2016 года, а среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.
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Людмила ПаршинаПоволжьеДальний ВостокВсемирная метеорологическая организацияГидрометцентрМоскваСвердловская областьИвановская областьРеспублика КрымКраснодарский крайОбщество
 
 
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