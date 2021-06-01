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Нижегородская область
https://ria.ru/20210601/it-1735063921.html
Никитин представил проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Никитин представил проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.06.2021
Никитин представил проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:45
2021-06-01T11:45
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородский государственный университет
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона выступил на стратегической сессии по созданию университетских кампусов мирового уровня, которую провели вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Никитин представил проект распределенного IT-кампуса, включающего образовательные площади нового IT-факультета на базе Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского на 7 тысяч студентов и общежития на 5,4 тысячи студентов. Губернатор Нижегородской области отметил, что потребность в реализации проекта вызвана нехваткой IT-специалистов. В настоящий момент общий дефицит составляет 15 тысяч человек. Ежегодно готовится только около 3 тысяч специалистов в сфере IT", - говорится в сообщении.Глава региона пояснил, что проект распределенного IT-кампуса разделен на этапы. "Первый этап включает строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов на территории ННГУ. Это даст возможность начать необходимые работы в максимально короткие сроки. Проект также включает создание учебного корпуса для обучения первых двух курсов студентов будущего IT-факультета. На втором и третьем этапах рассматриваем создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что IT-кампус будет интегрирован в сложившуюся научно-образовательную - технологическую дугу Нижнего Новгорода. Предполагается, что кампус будет расположен в непосредственной близости к инновационному научно-технологическому центру "Квантовая долина". Это позволит скорее осуществлять трансфер разработок в реальный сектор экономики."Мы подобрали уникальный вариант размещения – в самом центре исторической части города, на территории общей площадью почти 300 гектаров. Восстановление и развитие этой территории будет происходить в режиме регенерации. Мы вплетаем прорывное будущее в уникальную культурно-историческую ткань города, но делаем это бережно", - добавил Никитин.Глава региона подчеркнул, что около 80% вложений будет профинансировано частными инвесторами. "Источник бюджетных инвестиций - в первую очередь для снятия существующих инфраструктурных ограничений - нам также понятен. Инициатива по развитию исторического центра получила поддержку в послании президента России Владимира Путина, и сегодня мы на финальном этапе согласования заявки по инфраструктурному меню", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.Планируется, что на территории IT-кампуса расположится интерактивный музей цифровой индустрии, здесь будут проводить регулярные сессии и конференции. Важным дополнением станет возможность встраивания в модель обучения выпускников системы среднего профессионального образования – им будет предложена модель ускоренного бакалавриата. Основой IT-факультета станут кафедры, использующие базовые технологии, - такие как, например, дата-аналитика и информационная безопасность, и прикладные - это робототехника, компьютерное зрение и искусственный интеллект.
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россия, глеб никитин, нижегородский государственный университет, нижний новгород, нижегородская область, общество

Никитин представил проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде

11:45 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона выступил на стратегической сессии по созданию университетских кампусов мирового уровня, которую провели вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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"Никитин представил проект распределенного IT-кампуса, включающего образовательные площади нового IT-факультета на базе Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского на 7 тысяч студентов и общежития на 5,4 тысячи студентов. Губернатор Нижегородской области отметил, что потребность в реализации проекта вызвана нехваткой IT-специалистов. В настоящий момент общий дефицит составляет 15 тысяч человек. Ежегодно готовится только около 3 тысяч специалистов в сфере IT", - говорится в сообщении.
Глава региона пояснил, что проект распределенного IT-кампуса разделен на этапы. "Первый этап включает строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов на территории ННГУ. Это даст возможность начать необходимые работы в максимально короткие сроки. Проект также включает создание учебного корпуса для обучения первых двух курсов студентов будущего IT-факультета. На втором и третьем этапах рассматриваем создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что IT-кампус будет интегрирован в сложившуюся научно-образовательную - технологическую дугу Нижнего Новгорода. Предполагается, что кампус будет расположен в непосредственной близости к инновационному научно-технологическому центру "Квантовая долина". Это позволит скорее осуществлять трансфер разработок в реальный сектор экономики.
"Мы подобрали уникальный вариант размещения – в самом центре исторической части города, на территории общей площадью почти 300 гектаров. Восстановление и развитие этой территории будет происходить в режиме регенерации. Мы вплетаем прорывное будущее в уникальную культурно-историческую ткань города, но делаем это бережно", - добавил Никитин.
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Глава региона подчеркнул, что около 80% вложений будет профинансировано частными инвесторами. "Источник бюджетных инвестиций - в первую очередь для снятия существующих инфраструктурных ограничений - нам также понятен. Инициатива по развитию исторического центра получила поддержку в послании президента России Владимира Путина, и сегодня мы на финальном этапе согласования заявки по инфраструктурному меню", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Планируется, что на территории IT-кампуса расположится интерактивный музей цифровой индустрии, здесь будут проводить регулярные сессии и конференции. Важным дополнением станет возможность встраивания в модель обучения выпускников системы среднего профессионального образования – им будет предложена модель ускоренного бакалавриата. Основой IT-факультета станут кафедры, использующие базовые технологии, - такие как, например, дата-аналитика и информационная безопасность, и прикладные - это робототехника, компьютерное зрение и искусственный интеллект.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижегородский государственный университетНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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