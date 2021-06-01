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Госдума приняла в I чтении проект об измерителе аудитории интернет-ресурсов
Госдума приняла в I чтении проект об измерителе аудитории интернет-ресурсов - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума приняла в I чтении проект об измерителе аудитории интернет-ресурсов
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:23
2021-06-01T13:23
2021-06-01T13:23
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов.Законопроект предлагает распространить зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете.Уточняется, что "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.
https://ria.ru/20210601/zakon-1735080895.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов.
Законопроект предлагает распространить зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете.
Уточняется, что "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".
Роскомнадзор
до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ
.
Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.