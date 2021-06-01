https://ria.ru/20210601/integratsiya-1735092969.html

В Минске заявили о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией

В Минске заявили о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией - РИА Новости, 01.06.2021

В Минске заявили о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией

Минск и Москва выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ по углублению интеграции, сообщило во вторник белорусское госиздание... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:09

2021-06-01T14:09

2021-06-01T14:09

союзное государство

роман головченко

россия

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Минск и Москва выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ по углублению интеграции, сообщило во вторник белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня" со ссылкой на премьера республики Романа Головченко."Беларусь и Россия выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента по вопросам белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте издания.Глава белорусского правительства отметил, что в целом на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник обсуждались два блока вопросов: работа над союзными программами по экономической интеграции Белоруссии и России и обеспечение устойчивой работы экономики в условиях как действующих санкций со стороны стран Запада, так и озвученной угрозы введения дополнительных ограничений.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. Премьер Белоруссии Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание "дорожных карт" может затянуться до сентября.

https://ria.ru/20210531/zelenskiy-1735014375.html

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734433902.html

россия

белоруссия

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роман головченко, россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика