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https://ria.ru/20210601/indiya-1735093131.html
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 01.06.2021
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"
Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:10
2021-06-01T14:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости. Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma.Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с Hetero о производстве в Индии более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".Согласно указанию индийского регулятора в сфере здравоохранения, все производящиеся в стране вакцины должны пройти промежуточные испытания фазы III.РФПИ также подписал соглашения о производстве "Спутник V" в Индии с компаниями Gland Pharma – (252 миллиона доз), Stelis Biopharma (200 миллионов доз), Virchow Biotech (200 миллионов доз в год) и Panacea Biotec – (100 миллионов доз в год). Все эти компании должны будут провести аналогичные испытания перед выпуском своих продуктов.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"

14:10 01.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости. Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с Hetero о производстве в Индии более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".

"Компании нужно будет протестировать индийскую версию вакцины. Испытания займут около 2 месяцев, после чего Hetero сможет начать производство "Спутник V", - сообщил высокопоставленный правительственный чиновник изданию India Today.

Согласно указанию индийского регулятора в сфере здравоохранения, все производящиеся в стране вакцины должны пройти промежуточные испытания фазы III.
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30 мая, 13:50Распространение коронавируса
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире
РФПИ также подписал соглашения о производстве "Спутник V" в Индии с компаниями Gland Pharma – (252 миллиона доз), Stelis Biopharma (200 миллионов доз), Virchow Biotech (200 миллионов доз в год) и Panacea Biotec – (100 миллионов доз в год). Все эти компании должны будут провести аналогичные испытания перед выпуском своих продуктов.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
 
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