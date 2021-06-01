https://ria.ru/20210601/indiya-1735093131.html

Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"

Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 01.06.2021

Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"

Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:10

2021-06-01T14:10

2021-06-01T14:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости. Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma.Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с Hetero о производстве в Индии более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".Согласно указанию индийского регулятора в сфере здравоохранения, все производящиеся в стране вакцины должны пройти промежуточные испытания фазы III.РФПИ также подписал соглашения о производстве "Спутник V" в Индии с компаниями Gland Pharma – (252 миллиона доз), Stelis Biopharma (200 миллионов доз), Virchow Biotech (200 миллионов доз в год) и Panacea Biotec – (100 миллионов доз в год). Все эти компании должны будут провести аналогичные испытания перед выпуском своих продуктов.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.

https://ria.ru/20210530/vaktsina-1734804615.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире