https://ria.ru/20210601/indiya-1735093131.html
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 01.06.2021
Индия одобрила первую партию произведенной в стране вакцины "Спутник V"
Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:10
2021-06-01T14:10
2021-06-01T14:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости. Центральная лаборатория лекарственных средств Индии одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma.Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с Hetero о производстве в Индии более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".Согласно указанию индийского регулятора в сфере здравоохранения, все производящиеся в стране вакцины должны пройти промежуточные испытания фазы III.РФПИ также подписал соглашения о производстве "Спутник V" в Индии с компаниями Gland Pharma – (252 миллиона доз), Stelis Biopharma (200 миллионов доз), Virchow Biotech (200 миллионов доз в год) и Panacea Biotec – (100 миллионов доз в год). Все эти компании должны будут провести аналогичные испытания перед выпуском своих продуктов.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости.
Центральная лаборатория лекарственных средств Индии
одобрила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Индии компанией Hetero Biopharma.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций
заключил соглашение с Hetero о производстве в Индии более 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".
"Компании нужно будет протестировать индийскую версию вакцины. Испытания займут около 2 месяцев, после чего Hetero сможет начать производство "Спутник V", - сообщил высокопоставленный правительственный чиновник изданию India Today.
Согласно указанию индийского регулятора в сфере здравоохранения, все производящиеся в стране вакцины должны пройти промежуточные испытания фазы III.
РФПИ также подписал соглашения о производстве "Спутник V" в Индии с компаниями Gland Pharma – (252 миллиона доз), Stelis Biopharma (200 миллионов доз), Virchow Biotech (200 миллионов доз в год) и Panacea Biotec – (100 миллионов доз в год). Все эти компании должны будут провести аналогичные испытания перед выпуском своих продуктов.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.