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Наука
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Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть
Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть - РИА Новости, 01.06.2021
Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть
Первым устройством, которое выйдет на китайской операционной системе HarmonyOS, станет планшет Huawei MatePad Pro. О масштабном сливе данных новинки накануне... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:25
2021-06-01T11:25
наука
google android
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первым устройством, которое выйдет на китайской операционной системе HarmonyOS, станет планшет Huawei MatePad Pro. О масштабном сливе данных новинки накануне премьеры сообщает Gizmochina.Новинка получит дисплей диагональю более 12 дюймов с поддержкой стилуса. Будет ли это OLED или IPS панель пока неизвестно. Опционально MatePad Pro поддерживает чехол-клавиатуру с беспроводным питанием.Планшет оснастят несколькими камерами, характеристики которых пока не называются. В качестве процессора применят собственный чип HiSilicon Kirin 9000. С его помощью одна из версий устройства будет поддерживать 5G. Huawei MatePad Pro вместе с умными часами Huawei Watch 3 станут первыми устройствами, работающими на операционной системе HarmonyOS. Это разработка китайской компании, которая, как обещают в Huawei, будет ресурсоэффективнее, чем Android. Новинки представят 2 июня.
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google android, huawei technologies, технологии

Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть

11:25 01.06.2021
 
© Фото : Huawei RussiaHuawei MatePad Pro
Huawei MatePad Pro - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Huawei Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первым устройством, которое выйдет на китайской операционной системе HarmonyOS, станет планшет Huawei MatePad Pro. О масштабном сливе данных новинки накануне премьеры сообщает Gizmochina.
Новинка получит дисплей диагональю более 12 дюймов с поддержкой стилуса. Будет ли это OLED или IPS панель пока неизвестно. Опционально MatePad Pro поддерживает чехол-клавиатуру с беспроводным питанием.
Планшет оснастят несколькими камерами, характеристики которых пока не называются. В качестве процессора применят собственный чип HiSilicon Kirin 9000. С его помощью одна из версий устройства будет поддерживать 5G.
Huawei MatePad Pro вместе с умными часами Huawei Watch 3 станут первыми устройствами, работающими на операционной системе HarmonyOS. Это разработка китайской компании, которая, как обещают в Huawei, будет ресурсоэффективнее, чем Android. Новинки представят 2 июня.
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