https://ria.ru/20210601/huawei-1735059060.html

Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть

Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть - РИА Новости, 01.06.2021

Характеристики первого планшета Huawei без Android попали в Сеть

Первым устройством, которое выйдет на китайской операционной системе HarmonyOS, станет планшет Huawei MatePad Pro. О масштабном сливе данных новинки накануне... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:25

2021-06-01T11:25

2021-06-01T11:25

наука

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huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первым устройством, которое выйдет на китайской операционной системе HarmonyOS, станет планшет Huawei MatePad Pro. О масштабном сливе данных новинки накануне премьеры сообщает Gizmochina.Новинка получит дисплей диагональю более 12 дюймов с поддержкой стилуса. Будет ли это OLED или IPS панель пока неизвестно. Опционально MatePad Pro поддерживает чехол-клавиатуру с беспроводным питанием.Планшет оснастят несколькими камерами, характеристики которых пока не называются. В качестве процессора применят собственный чип HiSilicon Kirin 9000. С его помощью одна из версий устройства будет поддерживать 5G. Huawei MatePad Pro вместе с умными часами Huawei Watch 3 станут первыми устройствами, работающими на операционной системе HarmonyOS. Это разработка китайской компании, которая, как обещают в Huawei, будет ресурсоэффективнее, чем Android. Новинки представят 2 июня.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, huawei technologies, технологии