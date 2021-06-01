Политика Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:30 01.06.2021 (обновлено: 20:53 01.06.2021)
© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы Гудкова.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.
"Политик Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ) ... Его задерживают на двое суток", - говорится в сообщении.
Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах, добавили в организации.
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Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.
Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".