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Политика Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
Политика Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба - РИА Новости, 01.06.2021
Политика Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:30
2021-06-01T20:53
александр соловьев
дмитрий гудков
госдума рф
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы Гудкова.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве."Политик Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ) ... Его задерживают на двое суток", - говорится в сообщении.Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах, добавили в организации.Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".
https://ria.ru/20210601/delo-1735096858.html
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александр соловьев, дмитрий гудков , госдума рф, происшествия, россия

Политика Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

20:30 01.06.2021 (обновлено: 20:53 01.06.2021)
 
© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы Гудкова.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.
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"Политик Дмитрий Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ) ... Его задерживают на двое суток", - говорится в сообщении.
Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах, добавили в организации.
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Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венедиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. Позже координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова сообщила РИА Новости, что обыск у Гудкова завершился и его везут на допрос.
Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен".
 
Александр СоловьевДмитрий ГудковГосдума РФПроисшествияРоссия
 
 
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