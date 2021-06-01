Полиция завершила обыск у политика Гудкова
18:22 01.06.2021 (обновлено: 19:43 01.06.2021)
© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обыск у политика Дмитрия Гудкова завершился, теперь его везут на допрос, сообщила РИА Новости координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова.
"Обыски закончились, сейчас его везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", - сказала Усманова.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
"Его отвезут в ГСУ ГУМВД по Москве, будет допрос", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в рамках какого уголовного дела будет допрос.
Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венидиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. По данным организации "Правозащита Открытки", обыск у Соловьева проходит по пункту "б" части 2 статьи 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.
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Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен". Александр Соловьев - бывший председатель общественной организации "Открытая Россия".