https://ria.ru/20210601/gudkov-1735144649.html

Полиция завершила обыск у политика Гудкова

Полиция завершила обыск у политика Гудкова - РИА Новости, 01.06.2021

Полиция завершила обыск у политика Гудкова

Обыск у политика Дмитрия Гудкова завершился, теперь его везут на допрос, сообщила РИА Новости координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:22

2021-06-01T18:22

2021-06-01T19:43

россия

открытая россия

александр соловьев

дмитрий гудков

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обыск у политика Дмитрия Гудкова завершился, теперь его везут на допрос, сообщила РИА Новости координатор движения "Открытая Россия" (признано нежелательным в России, прекратило деятельность) Татьяна Усманова."Обыски закончились, сейчас его везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", - сказала Усманова.Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию."Его отвезут в ГСУ ГУМВД по Москве, будет допрос", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в рамках какого уголовного дела будет допрос.Ранее Гудков заявил, что обыски проходят у него, у его начальника штаба Виталия Венидиктова и у его бывшего помощника Александра Соловьева. По данным организации "Правозащита Открытки", обыск у Соловьева проходит по пункту "б" части 2 статьи 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.Дмитрий Гудков - депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной "Партии Перемен". Александр Соловьев - бывший председатель общественной организации "Открытая Россия".

https://ria.ru/20210601/delo-1735096858.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, открытая россия, александр соловьев, дмитрий гудков , госдума рф, происшествия