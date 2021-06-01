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ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3
ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3 - РИА Новости, 01.06.2021
ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3
Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Цзянсу и оценила... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:43
2021-06-01T21:30
тарик язаревич
в мире
воз
китай
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ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Цзянсу и оценила вероятность возникновения пандемии.Как сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, этот штамм с низкой патогенностью обнаруживали на рынках живой птицы с 2002 года, но случаев передачи человеку не фиксировали.Он уточнил, что специалисты не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю, но заражение человека птичьим гриппом "является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа".Как ранее сообщили РИА Новости в Государственном научном центре "Вектор", сегодня нет никаких дополнительных рисков в связи с передачей штамма человеку. Там отметили необходимость проведения "исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу, чтобы дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала".
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тарик язаревич, в мире, воз, китай

ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3

18:43 01.06.2021 (обновлено: 21:30 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Цзянсу и оценила вероятность возникновения пандемии.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, этот штамм с низкой патогенностью обнаруживали на рынках живой птицы с 2002 года, но случаев передачи человеку не фиксировали.
"ВОЗ через Глобальную систему эпидемиологического надзора за гриппом и ответных мер (GISRS) осуществляет постоянный мониторинг вирусов гриппа, включая вирусы с потенциалом перерасти в пандемию, и проводит оценку рисков. ВОЗ работает с национальными властями Китая и партнерами по GISRS над дальнейшей оценкой и характеристикой этого события", — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что специалисты не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю, но заражение человека птичьим гриппом "является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа".
Как ранее сообщили РИА Новости в Государственном научном центре "Вектор", сегодня нет никаких дополнительных рисков в связи с передачей штамма человеку. Там отметили необходимость проведения "исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу, чтобы дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала".
Тест на коронавирус в китайском Урумчи - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
16:01Наука
Птичий грипп в Китае. Что стоит за первым случаем заражения штаммом H10N3
 
Тарик ЯзаревичВ миреВОЗКитай
 
 
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