https://ria.ru/20210601/gripp-1735148932.html

ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3

ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3 - РИА Новости, 01.06.2021

ВОЗ оценила вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Цзянсу и оценила... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:43

2021-06-01T18:43

2021-06-01T21:30

тарик язаревич

в мире

воз

китай

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ЖЕНЕВА, 1 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения прокомментировала случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 в китайской провинции Цзянсу и оценила вероятность возникновения пандемии.Как сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, этот штамм с низкой патогенностью обнаруживали на рынках живой птицы с 2002 года, но случаев передачи человеку не фиксировали.Он уточнил, что специалисты не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю, но заражение человека птичьим гриппом "является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа".Как ранее сообщили РИА Новости в Государственном научном центре "Вектор", сегодня нет никаких дополнительных рисков в связи с передачей штамма человеку. Там отметили необходимость проведения "исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу, чтобы дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала".

https://ria.ru/20210601/gripp-1735106324.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарик язаревич, в мире, воз, китай