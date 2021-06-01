https://ria.ru/20210601/gripp-1735033704.html

В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3 - РИА Новости, 01.06.2021

В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:48

2021-06-01T07:48

2021-06-01T14:32

цзянсу

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193723_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_727152b78653036e6a003235206f2d63.jpg

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.Заболевшим оказался 41-летний мужчина, проживающий в провинции Цзянсу, 23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/bolezni-1733480537.html

https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733432647.html

цзянсу

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цзянсу, китай, в мире