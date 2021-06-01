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В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3
В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3 - РИА Новости, 01.06.2021
В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3
Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:48
2021-06-01T14:32
цзянсу
китай
в мире
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ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.Заболевшим оказался 41-летний мужчина, проживающий в провинции Цзянсу, 23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/bolezni-1733480537.html
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цзянсу, китай, в мире

В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

07:48 01.06.2021 (обновлено: 14:32 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине
Автомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.
Заболевшим оказался 41-летний мужчина, проживающий в провинции Цзянсу, 23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.
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В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.
Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.
Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.
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