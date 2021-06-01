В ЯНАО увеличили грант для коренных народов на обучение в аспирантуре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили в 6 раз – до 100 тысяч рублей - грант для представителей коренных народов на обучение в аспирантуре, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
"С этого года в шесть раз – до 100 тысяч рублей - увеличили размер гранта для представителей коренных народов, которые получили высшее образование и хотят продолжить учебу в аспирантуре. Первой грант получила аспирантка педагогического университета имени Герцена Клавдия Слепа", - написал губернатор на своей странице в Instagram.
По его словам, после вуза она 15 лет работала в школах Салехарда и Горнокнязевска с детьми коренных народов, написала учебник по хантыйскому языку для второклассников, сейчас работает над таким же пособием для детей постарше.
"Полученный опыт лег в основу диссертации о развитии кочевого образования, которую сейчас пишет Клавдия. Тема очень актуальна для Ямала. Важно, чтобы все дети вне зависимости от места проживания получали современное образование. Желаю Клавдии успехов в подготовке диссертации!" - отметил Артюхов.
Ранее сообщалось также, что молодым семьям из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой образ жизни в тундре (тундровикам-кочевникам) Ямало-Ненецкого автономного округа, при рождении третьего ребенка будут выдавать чумовой капитал - набор для собственного чума (национального жилища). Соответствующее решение приняло окружное заксобрание. Это комплект для своего собственного национального жилища - шесты, оленьи шкуры, брезент, печь, нарты. Стоимость такого комплекта превышает 500 тысяч рублей.
Выдавать чумовой капитал власти будут семьям, где третий ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года, а возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет. Согласно данным заксобрания ЯНАО, реализация этой меры в текущем году потребует из бюджета 28,4 миллиона рублей.