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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210601/grant-1735115690.html
В ЯНАО увеличили грант для коренных народов на обучение в аспирантуре
В ЯНАО увеличили грант для коренных народов на обучение в аспирантуре - РИА Новости, 01.06.2021
В ЯНАО увеличили грант для коренных народов на обучение в аспирантуре
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили в 6 раз – до 100 тысяч рублей - грант для представителей коренных народов на обучение в аспирантуре,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:08
2021-06-01T16:08
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили в 6 раз – до 100 тысяч рублей - грант для представителей коренных народов на обучение в аспирантуре, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов."С этого года в шесть раз – до 100 тысяч рублей - увеличили размер гранта для представителей коренных народов, которые получили высшее образование и хотят продолжить учебу в аспирантуре. Первой грант получила аспирантка педагогического университета имени Герцена Клавдия Слепа", - написал губернатор на своей странице в Instagram.По его словам, после вуза она 15 лет работала в школах Салехарда и Горнокнязевска с детьми коренных народов, написала учебник по хантыйскому языку для второклассников, сейчас работает над таким же пособием для детей постарше."Полученный опыт лег в основу диссертации о развитии кочевого образования, которую сейчас пишет Клавдия. Тема очень актуальна для Ямала. Важно, чтобы все дети вне зависимости от места проживания получали современное образование. Желаю Клавдии успехов в подготовке диссертации!" - отметил Артюхов.Ранее сообщалось также, что молодым семьям из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой образ жизни в тундре (тундровикам-кочевникам) Ямало-Ненецкого автономного округа, при рождении третьего ребенка будут выдавать чумовой капитал - набор для собственного чума (национального жилища). Соответствующее решение приняло окружное заксобрание. Это комплект для своего собственного национального жилища - шесты, оленьи шкуры, брезент, печь, нарты. Стоимость такого комплекта превышает 500 тысяч рублей.Выдавать чумовой капитал власти будут семьям, где третий ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года, а возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет. Согласно данным заксобрания ЯНАО, реализация этой меры в текущем году потребует из бюджета 28,4 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/zhile-1734504078.html
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дмитрий артюхов, ямал, салехард, общество

В ЯНАО увеличили грант для коренных народов на обучение в аспирантуре

16:08 01.06.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили в 6 раз – до 100 тысяч рублей - грант для представителей коренных народов на обучение в аспирантуре, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
"С этого года в шесть раз – до 100 тысяч рублей - увеличили размер гранта для представителей коренных народов, которые получили высшее образование и хотят продолжить учебу в аспирантуре. Первой грант получила аспирантка педагогического университета имени Герцена Клавдия Слепа", - написал губернатор на своей странице в Instagram.
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По его словам, после вуза она 15 лет работала в школах Салехарда и Горнокнязевска с детьми коренных народов, написала учебник по хантыйскому языку для второклассников, сейчас работает над таким же пособием для детей постарше.
"Полученный опыт лег в основу диссертации о развитии кочевого образования, которую сейчас пишет Клавдия. Тема очень актуальна для Ямала. Важно, чтобы все дети вне зависимости от места проживания получали современное образование. Желаю Клавдии успехов в подготовке диссертации!" - отметил Артюхов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами субъектов РФ, победившими на выборах 9 сентября 2018 года - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Ранее сообщалось также, что молодым семьям из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой образ жизни в тундре (тундровикам-кочевникам) Ямало-Ненецкого автономного округа, при рождении третьего ребенка будут выдавать чумовой капитал - набор для собственного чума (национального жилища). Соответствующее решение приняло окружное заксобрание. Это комплект для своего собственного национального жилища - шесты, оленьи шкуры, брезент, печь, нарты. Стоимость такого комплекта превышает 500 тысяч рублей.
Выдавать чумовой капитал власти будут семьям, где третий ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года, а возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет. Согласно данным заксобрания ЯНАО, реализация этой меры в текущем году потребует из бюджета 28,4 миллиона рублей.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалСалехардОбщество
 
 
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