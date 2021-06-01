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Туризм
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Грузия открыла сухопутные границы
Грузия открыла сухопутные границы - РИА Новости, 01.06.2021
Грузия открыла сухопутные границы
Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые ранее из-за коронавируса, сообщил координационный совет по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:04
2021-06-01T10:04
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здоровье - общество
армения
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ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые ранее из-за коронавируса, сообщил координационный совет по борьбе с коронавирусом.Власти Грузии на прошлой неделе сообщили об открытии сухопутных границ с 1 июня. Ранее иностранцы могли попасть в страну только по воздуху. Страна допускает к себе туристов из более чем 50 стран мира, если у них при себе есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2019 году.Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией. Сухопутные границы были закрыты из-за пандемии коронавируса более года. Чтобы попасть в Грузию наземным транспортом, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий наличие полного курса вакцинации от коронавируса и сделанный за 72 часа до прибытия ПЦР-тест с отрицательным результатом. Непривитые иностранцы могут предоставить на границе лишь результат ПЦР-теста, но в таком случае на третий день нахождения в Грузии им придется сделать его повторно. Также всем прибывшим туристам рекомендовано иметь при себе страховой полис.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, армения, грузия

Грузия открыла сухопутные границы

10:04 01.06.2021
 
© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / gregorylee
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ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые ранее из-за коронавируса, сообщил координационный совет по борьбе с коронавирусом.
"Принято решение об открытии сухопутных границ с 1 июня", - говорится в сообщении пресс-службы координационного совета.
Власти Грузии на прошлой неделе сообщили об открытии сухопутных границ с 1 июня. Ранее иностранцы могли попасть в страну только по воздуху. Страна допускает к себе туристов из более чем 50 стран мира, если у них при себе есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2019 году.
Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией. Сухопутные границы были закрыты из-за пандемии коронавируса более года. Чтобы попасть в Грузию наземным транспортом, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий наличие полного курса вакцинации от коронавируса и сделанный за 72 часа до прибытия ПЦР-тест с отрицательным результатом. Непривитые иностранцы могут предоставить на границе лишь результат ПЦР-теста, но в таком случае на третий день нахождения в Грузии им придется сделать его повторно. Также всем прибывшим туристам рекомендовано иметь при себе страховой полис.
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