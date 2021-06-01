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В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных
В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных - РИА Новости, 01.06.2021
В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наделении органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:33
2021-06-01T16:35
россия
домашние животные
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наделении органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.В пояснительной записке уточняется, что законопроектом предусматривается наделение органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами.Законопроектом закрепляется, что указанные требования к содержанию и выгулу животных должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также должны учитывать условия климатических поясов России, исторические и культурные традиции коренного населения.Авторы законопроекта подчеркнули, что до вступления в силу действующего ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" субъекты были наделены данными полномочиями, и в ряде регионов действовали нормативные правовые акты, устанавливающие правила содержания и выгула домашних животных, что позволяло, в частности, учитывать специфику конкретного региона, его климатические условия и эпидемиологическую обстановку.Отмечается, что наделение органов власти субъектов РФ таким правом будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан и соблюдению ветеринарных правил при содержании и выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, гуманному обращению с животными, позволит снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и владельцами домашних животных, поддержит и улучшит эстетическое состояние территорий.
https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html
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россия, домашние животные, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных

16:33 01.06.2021 (обновлено: 16:35 01.06.2021)
 
© Pixabay / Pixabay License/MarlyneArtСобака с ноутбуком
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Pixabay / Pixabay License/MarlyneArt
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наделении органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке уточняется, что законопроектом предусматривается наделение органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных, помимо установленных ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами.
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Законопроектом закрепляется, что указанные требования к содержанию и выгулу животных должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также должны учитывать условия климатических поясов России, исторические и культурные традиции коренного населения.
Авторы законопроекта подчеркнули, что до вступления в силу действующего ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" субъекты были наделены данными полномочиями, и в ряде регионов действовали нормативные правовые акты, устанавливающие правила содержания и выгула домашних животных, что позволяло, в частности, учитывать специфику конкретного региона, его климатические условия и эпидемиологическую обстановку.
Отмечается, что наделение органов власти субъектов РФ таким правом будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан и соблюдению ветеринарных правил при содержании и выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, гуманному обращению с животными, позволит снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и владельцами домашних животных, поддержит и улучшит эстетическое состояние территорий.
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