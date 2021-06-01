https://ria.ru/20210601/gosduma-1735105891.html

Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов

Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов - РИА Новости, 01.06.2021

Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон об ограничении выбросов парниковых газов. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:20

2021-06-01T15:20

2021-06-01T15:20

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михаил мишустин

госдума рф

владимир бурматов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон об ограничении выбросов парниковых газов.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов."Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", - говорится в пояснительной записке.Кроме того, документом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов."Важным элементом предлагаемого регулирования является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - добавляется в пояснительной записке к документу.Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.Как пояснил ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, принятие законопроекта - это "первый шаг в создании российского законодательства, которое позволит осуществить углеродное регулирование".

https://ria.ru/20210503/vozdukh-1730998903.html

https://ria.ru/20200516/1571507627.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир бурматов, владимир путин, общество