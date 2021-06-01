https://ria.ru/20210601/gosduma-1735079438.html

Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР

Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР - РИА Новости, 01.06.2021

Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:06

2021-06-01T13:06

2021-06-01T14:18

госдума рф

вячеслав володин

ссср

общество

политика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому.По словам спикера, эффект от случившегося ощущается до сих пор."Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы", — добавил он.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении полномочий. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20210519/sssr-1732882756.html

ссср

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госдума рф, вячеслав володин, ссср, общество, политика