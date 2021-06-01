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Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР
Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР - РИА Новости, 01.06.2021
Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:06
2021-06-01T14:18
госдума рф
вячеслав володин
ссср
общество
политика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому.По словам спикера, эффект от случившегося ощущается до сих пор."Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы", — добавил он.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении полномочий. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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госдума рф, вячеслав володин, ссср, общество, политика

Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР

13:06 01.06.2021 (обновлено: 14:18 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому.

"Правильно было бы это сделать не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", — сказал он на пленарном заседании в нижней палате парламента.

По словам спикера, эффект от случившегося ощущается до сих пор.
"Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы", — добавил он.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении полномочий. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о роспуске СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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