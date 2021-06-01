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Госдума приняла закон о бесплатном подведении газа до границ земельных участков
Госдума приняла закон о бесплатном подведении газа до границ земельных участков - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума приняла закон о бесплатном подведении газа до границ земельных участков
Госдума во втором, а затем и третьем чтении приняла законопроект, позволяющий реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:14
2021-06-01T14:15
единая россия
андрей турчак
вячеслав володин
россия
жкх
павел завальный
газпром
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Госдума во втором, а затем и третьем чтении приняла законопроект, позволяющий реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.По словам главы комитета по энергетике Павла Завального, документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром".Там, где компания не присутствует, появится региональный оператор — самая крупная организация, которая осуществляет эксплуатацию и развитие газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывает услуги, связанные с подачей сырья потребителям и их обслуживанием.После приватизации газораспределительных организаций (ГРО) "Газпром", по словам Завального, имеет отношение лишь к 80 из 208 из них и только в 56 у компании есть контрольный пакет. При таком положении существовавшая модель, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной. Поэтому и понадобилось введение института региональных операторов, которые вместе с единым оператором будут ответственными за газификацию.Закон также затронет и источники финансирования. Речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на "последнюю милю": того самого строительства трубы от межпоселкового трубопровода до границ участка, за которое сейчас платят в том числе граждане. Кроме того, оператор сможет привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается. Кроме того, на людей не будут распространяться инвестиционные надбавки.Услуги населению по подключению к газу будут оказывать по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В их рамках до границы участка подведение будет осуществляться без привлечения средств населения. Стоимость проведения газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будут контролировать.Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, дом может находиться вдалеке от газовой трубы: в 100-200 метрах, а иногда и более, поэтому не все могут оплатить подведение газа. Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов — из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные. Их утверждает первое должностное лицо субъекта. Эти акты ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы по обеспечению газом.Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. При этом правительство до 1 ноября должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.Изменения в закон "О газоснабжении" обеспечат выполнение поручений Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе по бесплатному подключению населения к газу.Президент в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.Инициаторами проекта выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
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единая россия, андрей турчак, вячеслав володин, россия, жкх, павел завальный, газпром, госдума рф, экономика

Госдума приняла закон о бесплатном подведении газа до границ земельных участков

11:14 01.06.2021 (обновлено: 14:15 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Госдума во втором, а затем и третьем чтении приняла законопроект, позволяющий реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.
По словам главы комитета по энергетике Павла Завального, документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром".
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Там, где компания не присутствует, появится региональный оператор — самая крупная организация, которая осуществляет эксплуатацию и развитие газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывает услуги, связанные с подачей сырья потребителям и их обслуживанием.
После приватизации газораспределительных организаций (ГРО) "Газпром", по словам Завального, имеет отношение лишь к 80 из 208 из них и только в 56 у компании есть контрольный пакет. При таком положении существовавшая модель, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной. Поэтому и понадобилось введение института региональных операторов, которые вместе с единым оператором будут ответственными за газификацию.
Закон также затронет и источники финансирования. Речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на "последнюю милю": того самого строительства трубы от межпоселкового трубопровода до границ участка, за которое сейчас платят в том числе граждане.
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Кроме того, оператор сможет привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается. Кроме того, на людей не будут распространяться инвестиционные надбавки.
Услуги населению по подключению к газу будут оказывать по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В их рамках до границы участка подведение будет осуществляться без привлечения средств населения. Стоимость проведения газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будут контролировать.
Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, дом может находиться вдалеке от газовой трубы: в 100-200 метрах, а иногда и более, поэтому не все могут оплатить подведение газа.
"Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам", — сказал он.
Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов — из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные. Их утверждает первое должностное лицо субъекта. Эти акты ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы по обеспечению газом.
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Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. При этом правительство до 1 ноября должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.
Изменения в закон "О газоснабжении" обеспечат выполнение поручений Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе по бесплатному подключению населения к газу.
Президент в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.
Инициаторами проекта выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
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Единая РоссияАндрей ТурчакВячеслав ВолодинРоссияЖКХПавел ЗавальныйГазпромГосдума РФЭкономика
 
 
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