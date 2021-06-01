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Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму
Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает обновления руководящего состава Госдумы на предстоящих выборах, а кто... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:43
2021-06-01T00:43
россия
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает обновления руководящего состава Госдумы на предстоящих выборах, а кто возглавит список партии, решит съезд.На вопрос, обновится ли руководящий состав Госдумы, Медведев ответил утвердительно: "Конечно".По его словам, сила "Единой России" как политической партии заключается в том, что ее избиратель "очень разный".На вопрос, является ли Медведев, который написал статью "Россия, вперед!", и нынешний Медведев одним и тем же человеком, но в разных обстоятельствах, он ответил: "Дмитрий Медведев остался Дмитрием Медведевым"."Но, как любой человек, я тоже меняюсь и, к сожалению, не молодею. У меня появляются новые знания, исчезают какие-то иллюзии, как у любого человека, появляется дополнительный опыт, который необходим для политической работы", - добавил он.
https://ria.ru/20210519/medvedev-1732932380.html
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россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму

00:43 01.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме "Большой семейный совет"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме Большой семейный совет
© POOL
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает обновления руководящего состава Госдумы на предстоящих выборах, а кто возглавит список партии, решит съезд.

"На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, возглавит ли он списки партии на выборах и как будет определяться общефедеральный список.

На вопрос, обновится ли руководящий состав Госдумы, Медведев ответил утвердительно: "Конечно".
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По его словам, сила "Единой России" как политической партии заключается в том, что ее избиратель "очень разный".
"Если бы ЕР делала ставку только на одну категорию граждан, она бы точно давно потеряла власть. А наш избиратель разный... Мне кажется, это абсолютно правильно, потому что любая ответственная политическая сила должна пытаться в наибольшей степени удовлетворить запросы всех категорий людей", - полагает председатель ЕР.
На вопрос, является ли Медведев, который написал статью "Россия, вперед!", и нынешний Медведев одним и тем же человеком, но в разных обстоятельствах, он ответил: "Дмитрий Медведев остался Дмитрием Медведевым".
"Но, как любой человек, я тоже меняюсь и, к сожалению, не молодею. У меня появляются новые знания, исчезают какие-то иллюзии, как у любого человека, появляется дополнительный опыт, который необходим для политической работы", - добавил он.
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