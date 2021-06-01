https://ria.ru/20210601/gosduma-1735021678.html

Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму

Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает обновления руководящего состава Госдумы на предстоящих выборах, а кто... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:43

2021-06-01T00:43

2021-06-01T00:43

россия

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает обновления руководящего состава Госдумы на предстоящих выборах, а кто возглавит список партии, решит съезд.На вопрос, обновится ли руководящий состав Госдумы, Медведев ответил утвердительно: "Конечно".По его словам, сила "Единой России" как политической партии заключается в том, что ее избиратель "очень разный".На вопрос, является ли Медведев, который написал статью "Россия, вперед!", и нынешний Медведев одним и тем же человеком, но в разных обстоятельствах, он ответил: "Дмитрий Медведев остался Дмитрием Медведевым"."Но, как любой человек, я тоже меняюсь и, к сожалению, не молодею. У меня появляются новые знания, исчезают какие-то иллюзии, как у любого человека, появляется дополнительный опыт, который необходим для политической работы", - добавил он.

https://ria.ru/20210519/medvedev-1732932380.html

https://ria.ru/20210531/vybory-1734907066.html

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россия, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика