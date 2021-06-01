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https://ria.ru/20210601/gosdolg-1735026335.html
Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей
Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей - РИА Новости, 01.06.2021
Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей
Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17 процента ВВП, говорится в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:12
2021-06-01T01:25
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17 процента ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.Внутренний долг увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6 процента, до 15,434 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9 процента до 78,4 процента.Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 миллиарда долларов, снизившись на 598,3 миллиона долларов, или на 1,1 процента по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 миллиарда рублей, или на 1,4 процента, составив 4,247 триллиона рублей.В структуре внутреннего долга России по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (59,8 процента), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (32 процента) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,5 процента).Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 миллиарда рублей, указывает Счетная палата.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/gosdolg-1604410969.html
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россия, счетная палата рф, экономика

Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей

01:12 01.06.2021 (обновлено: 01:25 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17 процента ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объема ВВП)", — говорится в документе.

Внутренний долг увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6 процента, до 15,434 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9 процента до 78,4 процента.
Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 миллиарда долларов, снизившись на 598,3 миллиона долларов, или на 1,1 процента по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 миллиарда рублей, или на 1,4 процента, составив 4,247 триллиона рублей.
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Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 миллиарда рублей, указывает Счетная палата.
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