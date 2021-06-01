https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735034445.html

Вице-спикер Госдумы Яровая победила в праймериз ЕР в Камчатском крае

Вице-спикер Госдумы Яровая победила в праймериз ЕР в Камчатском крае - РИА Новости, 01.06.2021

Вице-спикер Госдумы Яровая победила в праймериз ЕР в Камчатском крае

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" в Камчатском крае, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:04

2021-06-01T08:04

2021-06-01T08:04

госдума рф

единая россия

ирина яровая

камчатский край

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" в Камчатском крае, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, за Яровую отданы 20 777 голосов. Она также стала лидером по Камчатскому одномандатному избирательному округу, получив 20 477 голосов. Ближайший ее соперник Анастасия Орлова получила 3 900 и 3 601 голос соответственно.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

камчатский край

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госдума рф, единая россия, ирина яровая, камчатский край, политика