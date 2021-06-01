Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/gaz-1735100258.html
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине - РИА Новости, 01.06.2021
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине
Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:46
2021-06-01T14:46
россия
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии.По данным ведомства, сообщение о том, что в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа, поступило в 11.45 мск во вторник."По прибытии на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники, причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20210420/vzryv-1729046965.html
россия
назрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, назрань, происшествия

В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине

14:46 01.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии.
По данным ведомства, сообщение о том, что в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа, поступило в 11.45 мск во вторник.
"По прибытии на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники, причины произошедшего устанавливаются.
Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:05
"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
 
РоссияНазраньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Раскрыты личности, знающие о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Лента новостейМолния