https://ria.ru/20210601/gaz-1735100258.html

В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине

В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине - РИА Новости, 01.06.2021

В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине

Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:46

2021-06-01T14:46

2021-06-01T14:46

россия

назрань

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии.По данным ведомства, сообщение о том, что в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа, поступило в 11.45 мск во вторник."По прибытии на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники, причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210420/vzryv-1729046965.html

россия

назрань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, назрань, происшествия