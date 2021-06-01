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В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине - РИА Новости, 01.06.2021
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине
Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:46
2021-06-01T14:46
2021-06-01T14:46
россия
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Жительница Назрани пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии.По данным ведомства, сообщение о том, что в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа, поступило в 11.45 мск во вторник."По прибытии на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники, причины произошедшего устанавливаются.
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россия, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости.
Жительница Назрани
пострадала в результате взрыва газа в продуктовом магазине, сообщает ГУМЧС РФ по Ингушетии.
По данным ведомства, сообщение о том, что в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел взрыв газа, поступило в 11.45 мск во вторник.
"По прибытии на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В результате пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники, причины произошедшего устанавливаются.