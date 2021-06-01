https://ria.ru/20210601/gaz-1735072705.html

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:31

2021-06-01T12:31

2021-06-01T14:33

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

экономика

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней.Как сообщил Sputnik Беларусь, белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ. По словам Лукашенко, никаких проблем с поставками нет, они идут под полную потребность.Он добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств. По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, экономика