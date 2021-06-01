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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:31
2021-06-01T14:33
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
экономика
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней.Как сообщил Sputnik Беларусь, белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ. По словам Лукашенко, никаких проблем с поставками нет, они идут под полную потребность.Он добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств. По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, экономика

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ

12:31 01.06.2021 (обновлено: 14:33 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкМозырское газохранилище в Гомельской области
Мозырское газохранилище в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней.
Как сообщил Sputnik Беларусь, белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ. По словам Лукашенко, никаких проблем с поставками нет, они идут под полную потребность.
"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств. По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.
Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на этот год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по поставкам нефти
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияЭкономика
 
 
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