У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на МАПП "Забайкальск". Министерство планирования и развития Забайкальского края ведет работу по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении.
В министерстве планирования и развития уточнили, что на вторник на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. По информации ведомства, канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 в сутки. С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.
В правительстве добавили, что во вторник состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов.