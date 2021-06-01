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У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур

У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур - РИА Новости, 01.06.2021

У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур

Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:18

2021-06-01T12:18

2021-06-01T12:18

россия

китай

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.В министерстве планирования и развития уточнили, что на вторник на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. По информации ведомства, канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 в сутки. С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.В правительстве добавили, что во вторник состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов.

https://ria.ru/20210324/zerno-1602607346.html

россия

китай

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, забайкальский край, происшествия