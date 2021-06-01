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У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур
У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур - РИА Новости, 01.06.2021
У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур
Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:18
2021-06-01T12:18
россия
китай
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.В министерстве планирования и развития уточнили, что на вторник на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. По информации ведомства, канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 в сутки. С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.В правительстве добавили, что во вторник состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов.
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россия, китай, забайкальский край, происшествия

У границы с Китаем в Забайкальске скопилось более 200 фур

12:18 01.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Более 200 грузовиков скопилось на границе с Китаем на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на МАПП "Забайкальск". Министерство планирования и развития Забайкальского края ведет работу по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении.
В министерстве планирования и развития уточнили, что на вторник на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. По информации ведомства, канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 в сутки. С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.
В правительстве добавили, что во вторник состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов.
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