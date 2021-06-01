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Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу - РИА Новости, 01.06.2021
Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
Басманный суд Москвы 3 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении до года ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:44
2021-06-01T09:44
уголовное дело сергея фургала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 3 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении до года ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Следователь просит продлить меру пресечения Фургалу до 12 месяцев, заседание назначено на 3 июня в 11.00", - сказала собеседница агентства.В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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уголовное дело сергея фургала, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу

09:44 01.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 3 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении до года ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Следователь просит продлить меру пресечения Фургалу до 12 месяцев, заседание назначено на 3 июня в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 11:29В России
СМИ: Фургала допросили с применением новейшей методики
В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Фургала – до 8 июня. Защита обжаловала данное решение, но, как и во всех предыдущих случаях, тщетно.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
 
Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровский крайПроисшествия
 
 
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