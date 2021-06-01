https://ria.ru/20210601/friends-1734888463.html

Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"

Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей" - РИА Новости, 01.06.2021

Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"

Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T06:45

2021-06-01T06:45

2021-06-01T06:45

"друзья" (сериал)

дэвид швиммер

культура

кино и сериалы

новости культуры

кортни кокс

эд ширан

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее брат Росс (Дэвид Швиммер) на новогоднем шоу. В видео, размещенном в Instagram, Ширан и Кокс повторяют забавные движения за героями сериала. Только вместо сцены, как это было в оригинале, певец и актриса выступают поздно вечером где-то в поле. Но от этого их перфоманс получился не менее смешным. За несколько часов ролик набрал более шести миллионов просмотров и тысячи положительных комментариев.

https://ria.ru/20210527/druzya-1734382117.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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