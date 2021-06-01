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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/friends-1734888463.html
Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"
Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей" - РИА Новости, 01.06.2021
Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"
Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T06:45
2021-06-01T06:45
"друзья" (сериал)
дэвид швиммер
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее брат Росс (Дэвид Швиммер) на новогоднем шоу. В видео, размещенном в Instagram, Ширан и Кокс повторяют забавные движения за героями сериала. Только вместо сцены, как это было в оригинале, певец и актриса выступают поздно вечером где-то в поле. Но от этого их перфоманс получился не менее смешным. За несколько часов ролик набрал более шести миллионов просмотров и тысячи положительных комментариев.
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"друзья" (сериал), дэвид швиммер, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, эд ширан

Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"

06:45 01.06.2021
 
© AP Photo / Invision / Charles Sykes, Chris PizzelloАмериканская актриса Кортни Кокс и британский музыкант Эд Ширан
Американская актриса Кортни Кокс и британский музыкант Эд Ширан - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Invision / Charles Sykes, Chris Pizzello
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее брат Росс (Дэвид Швиммер) на новогоднем шоу.

"У нас было свое "воссоединение", — написал музыкант, имея в виду спецэпизод "Друзей", который вышел в прошлый четверг на HBO Max и других платформах.

В видео, размещенном в Instagram, Ширан и Кокс повторяют забавные движения за героями сериала. Только вместо сцены, как это было в оригинале, певец и актриса выступают поздно вечером где-то в поле. Но от этого их перфоманс получился не менее смешным.
За несколько часов ролик набрал более шести миллионов просмотров и тысячи положительных комментариев.
"Как же это смешно и естественно", "Отлично", "Это видео теперь мой фаворит в интернете", "Лучшие", — написали пользователи.
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Культура"Друзья" (сериал)Дэвид ШвиммерКино и сериалыНовости культурыКортни КоксЭд Ширан
 
 
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