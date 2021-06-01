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Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"
Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей" - РИА Новости, 01.06.2021
Кортни Кокс и Эд Ширан повторили культовый танец из "Друзей"
Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T06:45
2021-06-01T06:45
2021-06-01T06:45
"друзья" (сериал)
дэвид швиммер
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кортни кокс
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певец Эд Ширан и звезда "Друзей" Кортни Кокс воссоздали культовый танец из популярного ситкома, который в десятой серии шестого сезона исполняют Моника и ее брат Росс (Дэвид Швиммер) на новогоднем шоу. В видео, размещенном в Instagram, Ширан и Кокс повторяют забавные движения за героями сериала. Только вместо сцены, как это было в оригинале, певец и актриса выступают поздно вечером где-то в поле. Но от этого их перфоманс получился не менее смешным. За несколько часов ролик набрал более шести миллионов просмотров и тысячи положительных комментариев.
https://ria.ru/20210527/druzya-1734382117.html
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"друзья" (сериал), дэвид швиммер, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, эд ширан