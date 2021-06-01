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Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников
Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников - РИА Новости, 01.06.2021
Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников
C развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, совершенствуются и разные схемы мошенничества с личными... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:15
2021-06-01T01:15
россия
мошенничество
иван соловьев
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. C развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, совершенствуются и разные схемы мошенничества с личными данными, а также сбережениями граждан. Поэтому человеку при любом обращении в банк или госструктуры по телефону или онлайн, необходимо убедиться, что он не взаимодействует с мошенником, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, задача мошенников — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия.Юрист советует во время телефонного разговора с обманщиками не нервничать и не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров. То есть, нельзя вслух произносить свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и т.д."Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладём трубку", — объяснил Соловьев.
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россия, мошенничество, иван соловьев, технологии, общество

Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

01:15 01.06.2021
 
© Depositphotos / leungchopanМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. C развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, совершенствуются и разные схемы мошенничества с личными данными, а также сбережениями граждан. Поэтому человеку при любом обращении в банк или госструктуры по телефону или онлайн, необходимо убедиться, что он не взаимодействует с мошенником, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, задача мошенников — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия.
Юрист советует во время телефонного разговора с обманщиками не нервничать и не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров. То есть, нельзя вслух произносить свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и т.д.
"Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладём трубку", — объяснил Соловьев.
Елена Толкачева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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