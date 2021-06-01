https://ria.ru/20210601/fraza-1735024181.html

Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников - РИА Новости, 01.06.2021

Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

C развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, совершенствуются и разные схемы мошенничества с личными... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:15

2021-06-01T01:15

2021-06-01T01:15

россия

мошенничество

иван соловьев

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. C развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, совершенствуются и разные схемы мошенничества с личными данными, а также сбережениями граждан. Поэтому человеку при любом обращении в банк или госструктуры по телефону или онлайн, необходимо убедиться, что он не взаимодействует с мошенником, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, задача мошенников — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия.Юрист советует во время телефонного разговора с обманщиками не нервничать и не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров. То есть, нельзя вслух произносить свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и т.д."Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладём трубку", — объяснил Соловьев.

https://ria.ru/20210518/moshennichestvo-1732684767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, иван соловьев, технологии, общество