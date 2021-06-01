На Арбате открылась фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
13:52 01.06.2021 (обновлено: 13:53 01.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка на фотовыставке "Герой эпохи. Другой взгляд" на улице Старый Арбат в Москве
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Фотовыставка "Герои эпохи. Другой взгляд" международной медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник на Арбате. Экспозиция приурочена к 80-летию легендарного Совинформбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа. Выставка продлится до конца июня.
Фотопроект включает редкие и эксклюзивные кадры из хроник Советского информбюро, Агентства печати "Новости" и РИА Новости. На фотографиях советские и российские знаменитости предстают не только в глянцевом блеске, но и в быту: на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды. Среди героев выставки представлены знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры и искусства, спортсмены, и самые узнаваемые лица нашего времени.
"Мы очень рады, что экспозиция развернута в столь знаковом, овеянном легендами и воспетом поэтами уголке Москвы – на Старом Арбате. Уверен, что наш фотопроект не только напомнит москвичам и гостям столицы о юбилее Совинформбюро, но и расскажет им что-то новое об истории страны и ее героях. Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
"Каждого героя эпохи в нашем проекте представляют по две фотографии – в привычном образе и в нестандартной обстановке. Этот контраст расширяет ракурс, создает глубину. Ну а в целом выставка представляет зрителю запоминающийся образ страны, воссозданный в многообразии судеб", – сказала руководитель службы визуальных проектов медиагруппы Оксана Олейник.
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