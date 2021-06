https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html

На Арбате открылась фотовыставка к 80-летию Совинформбюро

На Арбате открылась фотовыставка к 80-летию Совинформбюро

2021-06-01

2021-06-01T13:52

2021-06-01T13:52

2021-06-01T13:53

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Фотовыставка "Герои эпохи. Другой взгляд" международной медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник на Арбате. Экспозиция приурочена к 80-летию легендарного Совинформбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа. Выставка продлится до конца июня.Фотопроект включает редкие и эксклюзивные кадры из хроник Советского информбюро, Агентства печати "Новости" и РИА Новости. На фотографиях советские и российские знаменитости предстают не только в глянцевом блеске, но и в быту: на даче и в походе, на кухне и в огороде, на рыбалке и за игрой в нарды. Среди героев выставки представлены знаковые персоны прошлых лет: политики, деятели культуры и искусства, спортсмены, и самые узнаваемые лица нашего времени."Мы очень рады, что экспозиция развернута в столь знаковом, овеянном легендами и воспетом поэтами уголке Москвы – на Старом Арбате. Уверен, что наш фотопроект не только напомнит москвичам и гостям столицы о юбилее Совинформбюро, но и расскажет им что-то новое об истории страны и ее героях. Мне кажется, в этих кадрах нам удалось выделить тот самобытный живой компонент, который делает нашу Родину уникальной", — отметил генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.Фотокорреспонденты "России сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

