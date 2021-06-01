https://ria.ru/20210601/evrosoyuz-1735138078.html

Евросоюз готовит санкции против белорусских авиакомпаний, сообщили СМИ

Евросоюз готовит санкции против белорусских авиакомпаний, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2021

Евросоюз готовит санкции против белорусских авиакомпаний, сообщили СМИ

Евросоюз готовит санкции против более чем десятка высокопоставленных представителей белорусской авиации и национальной авиакомпании в связи с посадкой... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:42

2021-06-01T17:42

2021-06-01T20:57

задержание основателя telegram-канала nexta

санкции

ryanair

белавиа

евросоюз

в мире

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Евросоюз готовит санкции против более чем десятка высокопоставленных представителей белорусской авиации и национальной авиакомпании в связи с посадкой пассажирского самолета Ryanair, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.Санкции еще обсуждаются, однако в пятницу послы Евросоюза могут предварительно принять решение о том, чтобы запретить авиалиниям Белоруссии летать над странами ЕС и осуществлять в них посадку, дополняется в сообщении.Как сообщил дипломатический источник агентству, все страны Евросоюза согласны с таким подходом. Другой дипломат заявил, что этот сигнал даст президенту Белоруссии Александру Лукашенко понять, что "его действия носят опасный и неприемлемый характер".По словам дипломатов, под санкции могут попасть высокопоставленные представители минобороны и транспортной сферы, военнослужащие ВВС, высокопоставленное лицо аэропорта Минска, высокопоставленный представитель гражданской авиации. Помимо этого, будет введен запрет на сотрудничество в отношении еще одного государственного предприятия авиационного сектора.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735044318.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734638505.html

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, санкции, ryanair, белавиа, евросоюз, в мире, белоруссия