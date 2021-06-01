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В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции
В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции - РИА Новости, 01.06.2021
В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции
Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:29
2021-06-01T13:59
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов."Думаю, на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут влияние. Может быть, точечно, в каком-нибудь коротком периоде, какие-то решения можно будет принимать, но очень-очень точечно и очень аккуратно", - сказал он в кулуарах форума "Неделя ритейла 2021".По его словам, предложения металлургов будут обсуждаться вечером на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Минпромторга Дениса Мантурова.Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.Евтухов сказал, что отрасль работает "в белую", платит больше налогов, больше инвестирует, но "другой вопрос, как это влияет на другие отрасли экономики, на государство в целом, на настроения в обществе".По словам замминистра, такие механизмы участия государства применяются во всем мире, но введение ограничений на экспорт - "это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта"."Кроме лома, по остальным позициям пока не видим (таких возможностей - ред.), - добавил Евтухов. Он еще раз подчеркнул, что таким инструментом, как ограничения, надо пользоваться аккуратно, - он может принести как пользу, так и вред.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции

12:29 01.06.2021 (обновлено: 13:59 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСаяногорский алюминиевый завод
Саяногорский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов.
"Думаю, на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут влияние. Может быть, точечно, в каком-нибудь коротком периоде, какие-то решения можно будет принимать, но очень-очень точечно и очень аккуратно", - сказал он в кулуарах форума "Неделя ритейла 2021".
По его словам, предложения металлургов будут обсуждаться вечером на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.
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По словам замминистра, такие механизмы участия государства применяются во всем мире, но введение ограничений на экспорт - "это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта".
"Кроме лома, по остальным позициям пока не видим (таких возможностей - ред.), - добавил Евтухов. Он еще раз подчеркнул, что таким инструментом, как ограничения, надо пользоваться аккуратно, - он может принести как пользу, так и вред.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
 
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