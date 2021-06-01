https://ria.ru/20210601/eksport-1735072582.html

В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции

В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции - РИА Новости, 01.06.2021

В Минпромторге не исключили ограничений экспорта металлопродукции

Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:29

2021-06-01T12:29

2021-06-01T13:59

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов."Думаю, на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут влияние. Может быть, точечно, в каком-нибудь коротком периоде, какие-то решения можно будет принимать, но очень-очень точечно и очень аккуратно", - сказал он в кулуарах форума "Неделя ритейла 2021".По его словам, предложения металлургов будут обсуждаться вечером на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Минпромторга Дениса Мантурова.Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.Евтухов сказал, что отрасль работает "в белую", платит больше налогов, больше инвестирует, но "другой вопрос, как это влияет на другие отрасли экономики, на государство в целом, на настроения в обществе".По словам замминистра, такие механизмы участия государства применяются во всем мире, но введение ограничений на экспорт - "это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта"."Кроме лома, по остальным позициям пока не видим (таких возможностей - ред.), - добавил Евтухов. Он еще раз подчеркнул, что таким инструментом, как ограничения, надо пользоваться аккуратно, - он может принести как пользу, так и вред.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика