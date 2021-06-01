https://ria.ru/20210601/ekskursiya-1735053559.html

Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках

Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках - РИА Новости, 01.06.2021

Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках

Накануне Дня защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" появилась новая экскурсия по местам Москвы, которые можно увидеть в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:53

2021-06-01T10:53

2021-06-01T11:51

культура

новости культуры

мосгорнаследие

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571452894_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_59ad23946fec67012340ffed42d4546a.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Накануне Дня защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" появилась новая экскурсия по местам Москвы, которые можно увидеть в мультфильмах, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."В любимых многими мультфильмах можно найти интересные кадры, где художники изобразили существующие в реальности московские пейзажи. Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может, и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам", - приводятся на сайте слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.Отмечается, что во время прогулки бот с помощью коротких сообщений расскажет об истории разных достопримечательностей. В маршрут попали станции метро "Парк культуры" и "Площадь Революции", Крымский мост, Красная площадь, здание Моссовета, Пушкинская площадь, Бульварное кольцо, ВДНХ и другие знаковые объекты, которые можно найти в мультфильмах. Прогулка займет около двух часов.

https://ria.ru/20210415/brillianty-1728436419.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, мосгорнаследие, москва