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Культура
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Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках - РИА Новости, 01.06.2021
Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
Накануне Дня защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" появилась новая экскурсия по местам Москвы, которые можно увидеть в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:53
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Накануне Дня защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" появилась новая экскурсия по местам Москвы, которые можно увидеть в мультфильмах, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."В любимых многими мультфильмах можно найти интересные кадры, где художники изобразили существующие в реальности московские пейзажи. Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может, и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам", - приводятся на сайте слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.Отмечается, что во время прогулки бот с помощью коротких сообщений расскажет об истории разных достопримечательностей. В маршрут попали станции метро "Парк культуры" и "Площадь Революции", Крымский мост, Красная площадь, здание Моссовета, Пушкинская площадь, Бульварное кольцо, ВДНХ и другие знаковые объекты, которые можно найти в мультфильмах. Прогулка займет около двух часов.
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новости культуры, мосгорнаследие, москва

Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках

10:53 01.06.2021 (обновлено: 11:51 01.06.2021)
 
© Союзмультфильм (1982)Кадр из мультфильма "Старая пластинка"
Кадр из мультфильма Старая пластинка
© Союзмультфильм (1982)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Накануне Дня защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем" появилась новая экскурсия по местам Москвы, которые можно увидеть в мультфильмах, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"В любимых многими мультфильмах можно найти интересные кадры, где художники изобразили существующие в реальности московские пейзажи. Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек. С удовольствием приглашаем маленьких москвичей и их родителей вспомнить, а может, и посмотреть впервые добрые мультфильмы, а потом вместе с нашим Львом-хранителем прогуляться по этим местам", - приводятся на сайте слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Отмечается, что во время прогулки бот с помощью коротких сообщений расскажет об истории разных достопримечательностей. В маршрут попали станции метро "Парк культуры" и "Площадь Революции", Крымский мост, Красная площадь, здание Моссовета, Пушкинская площадь, Бульварное кольцо, ВДНХ и другие знаковые объекты, которые можно найти в мультфильмах. Прогулка займет около двух часов.
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