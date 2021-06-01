Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/dtp-1735151696.html
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми - РИА Новости, 01.06.2021
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми
Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:58
2021-06-01T18:58
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает портал МВД-Медиа."По предварительным данным, в городе Терек 20-летний житель селения Плановское, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого водитель "семерки" врезался в припаркованный автомобиль.По данным регионального минздрава, пострадавшие в ДТП сначала были доставлены в Терскую районную больницу, откуда детей перевезли в Нальчик для проведения томографии.По словам специалистов, угрозы жизни женщин нет, всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объёме."Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле", - подчеркнули в минздраве.Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Терек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210601/rebenok-1735044629.html
https://ria.ru/20210531/dtp-1735005912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми

18:58 01.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает портал МВД-Медиа.
"По предварительным данным, в городе Терек 20-летний житель селения Плановское, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого водитель "семерки" врезался в припаркованный автомобиль.

"Пострадавшие пешеходы доставлены в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Терскому району", - уточняет портал.

Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
09:58
В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
По данным регионального минздрава, пострадавшие в ДТП сначала были доставлены в Терскую районную больницу, откуда детей перевезли в Нальчик для проведения томографии.

"Один ребенок в удовлетворительном состоянии, он останется под наблюдением врачей в обычной палате. Второй будет направлен в реанимационное отделение", - отметили в минздраве.

По словам специалистов, угрозы жизни женщин нет, всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объёме.
"Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле", - подчеркнули в минздраве.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 20:11
В Казани водитель сбил двух пешеходов
Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Терек", - говорится в сообщении.
 
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Раскрыты личности, знающие о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Лента новостейМолния