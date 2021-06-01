https://ria.ru/20210601/dtp-1735151696.html

В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми

В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми - РИА Новости, 01.06.2021

В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми

Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:58

2021-06-01T18:58

2021-06-01T18:58

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает портал МВД-Медиа."По предварительным данным, в городе Терек 20-летний житель селения Плановское, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого водитель "семерки" врезался в припаркованный автомобиль.По данным регионального минздрава, пострадавшие в ДТП сначала были доставлены в Терскую районную больницу, откуда детей перевезли в Нальчик для проведения томографии.По словам специалистов, угрозы жизни женщин нет, всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объёме."Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле", - подчеркнули в минздраве.Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Терек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210601/rebenok-1735044629.html

https://ria.ru/20210531/dtp-1735005912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия