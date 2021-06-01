https://ria.ru/20210601/dtp-1735151696.html
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми - РИА Новости, 01.06.2021
В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми
Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:58
2021-06-01T18:58
2021-06-01T18:58
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает портал МВД-Медиа."По предварительным данным, в городе Терек 20-летний житель селения Плановское, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого водитель "семерки" врезался в припаркованный автомобиль.По данным регионального минздрава, пострадавшие в ДТП сначала были доставлены в Терскую районную больницу, откуда детей перевезли в Нальчик для проведения томографии.По словам специалистов, угрозы жизни женщин нет, всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объёме."Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле", - подчеркнули в минздраве.Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии."Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Терек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210601/rebenok-1735044629.html
https://ria.ru/20210531/dtp-1735005912.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости.
Водитель "семерки" сбил двух женщин с малолетними детьми, не вписавшись в поворот, в Терском районе
Кабардино-Балкарии, пострадавшие доставлены в больницу, сообщает портал МВД-Медиа
.
"По предварительным данным, в городе Терек 20-летний житель селения Плановское, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения, которые с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого водитель "семерки" врезался в припаркованный автомобиль.
"Пострадавшие пешеходы доставлены в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Терскому району", - уточняет портал.
По данным регионального минздрава, пострадавшие в ДТП сначала были доставлены в Терскую районную больницу, откуда детей перевезли в Нальчик
для проведения томографии.
"Один ребенок в удовлетворительном состоянии, он останется под наблюдением врачей в обычной палате. Второй будет направлен в реанимационное отделение", - отметили в минздраве.
По словам специалистов, угрозы жизни женщин нет, всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объёме.
"Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле", - подчеркнули в минздраве.
Следственные органы начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Терек", - говорится в сообщении.