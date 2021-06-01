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В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 01.06.2021
В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:32
2021-06-01T09:32
2021-06-01T09:32
ростовская область
дтп
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в 7.25 мск вторника на 1078 километре автодороги М-4 "Дон"."Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Lada", - сказал представитель ведомства.По факту аварии правоохранители организовали проверку."Движение на участке трассы не перекрыто, но затруднено в направлении с юга на север", - уточнил РИА Новости представитель ведомства.
ростовская область
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ростовская область, дтп, происшествия