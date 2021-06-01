https://ria.ru/20210601/dtp-1735040245.html

В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 01.06.2021

В Ростовской области три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:32

2021-06-01T09:32

2021-06-01T09:32

ростовская область

дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735039984_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_4b828010ff007dd21685a5d87e46fff7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в 7.25 мск вторника на 1078 километре автодороги М-4 "Дон"."Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Lada", - сказал представитель ведомства.По факту аварии правоохранители организовали проверку."Движение на участке трассы не перекрыто, но затруднено в направлении с юга на север", - уточнил РИА Новости представитель ведомства.

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, дтп, происшествия