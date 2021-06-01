https://ria.ru/20210601/dostup-1735144107.html

Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову

Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову - РИА Новости, 01.06.2021

Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову

Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:18

2021-06-01T18:18

2021-06-01T18:29

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, консул рассчитывает посетить его в среду, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы". Отмечалось, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката".Он подчеркнул, что "представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным". "Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - подчеркнул Маскалев.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210601/sapega-1735137043.html

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кгб белоруссии, россия, минск, белоруссия, в мире