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Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову
Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову - РИА Новости, 01.06.2021
Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову
Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:18
2021-06-01T18:29
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, консул рассчитывает посетить его в среду, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы". Отмечалось, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката".Он подчеркнул, что "представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным". "Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - подчеркнул Маскалев.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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кгб белоруссии, россия, минск, белоруссия, в мире

Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову

18:18 01.06.2021 (обновлено: 18:29 01.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор "Володарка" в Минске
Следственный изолятор Володарка в Минске - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, консул рассчитывает посетить его в среду, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы". Отмечалось, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката".

"Посольством получено от управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному в Беларуси гражданину России Дудникову", - сказал пресс-атташе.

Он подчеркнул, что "представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным". "Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - подчеркнул Маскалев.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
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