Россия получила консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову
18:18 01.06.2021 (обновлено: 18:29 01.06.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор "Володарка" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Белорусские власти дали разрешение на консульский доступ к гражданину РФ Егору Дудникову, арестованному в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, консул рассчитывает посетить его в среду, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что 20-летний гражданин РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске, на съемной квартире у него провели обыск и поместили в СИЗО КГБ. Молодому человеку предъявили обвинение по статье УК "Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок", по ней ему грозит до трех лет лишения свободы". Отмечалось, что к россиянину "уже две недели не пускают адвоката".
"Посольством получено от управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному в Беларуси гражданину России Дудникову", - сказал пресс-атташе.
Он подчеркнул, что "представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным". "Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - подчеркнул Маскалев.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.